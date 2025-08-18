Étretat. Deux nageurs en difficulté secourus par les pompiers

Deux baigneurs se sont retrouvés en difficulté à cause du courant au large d'Etretat, sur le secteur porte d'Amont, samedi 16 août.

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a déployé sur place les secours, un bateau léger de sauvetage des pompiers, une ambulance des pompiers et l'hélicoptère Dragon 76.

Un des deux baigneurs a pu regagner la plage par ses propres moyens et a été pris en charge par les pompiers.

Un baigneur sauvé par l'hélicoptère Dragon 76

Dans le même temps, l'hélicoptère Dragon 76 est parvenu à localiser le deuxième baigneur en difficulté. Il a été hélitreuillé à bord et a été ramené à terre pour être pris en charge par les pompiers.

Après un bilan médical transmis au SMUR, les deux personnes, saines et sauves, ont pu rentrer chez elles.

• A lire aussi. Lion-sur-Mer. Un homme de 50 ans meurt noyé en mer