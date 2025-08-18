En ce moment Manchild Sabrina CARPENTER
Étretat. Deux nageurs en difficulté secourus par les pompiers

Sécurité. Deux nageurs se sont retrouvés en difficulté, samedi 16 août, au large d'Etretat, emportés par le courant. L'un d'eux a été secouru par l'hélicoptère Dragon 76.

Publié le 18/08/2025 à 09h39 - Par Gilles Anthoine
Deux baigneurs se sont retrouvés en difficulté au large d'Etretat. L'un d'eux a été secouru par l'hélicoptère Dragon 76. - Célia Caradec

Deux baigneurs se sont retrouvés en difficulté à cause du courant au large d'Etretat, sur le secteur porte d'Amont, samedi 16 août.

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a déployé sur place les secours, un bateau léger de sauvetage des pompiers, une ambulance des pompiers et l'hélicoptère Dragon 76.

Un des deux baigneurs a pu regagner la plage par ses propres moyens et a été pris en charge par les pompiers.

Un baigneur sauvé par l'hélicoptère Dragon 76

Dans le même temps, l'hélicoptère Dragon 76 est parvenu à localiser le deuxième baigneur en difficulté. Il a été hélitreuillé à bord et a été ramené à terre pour être pris en charge par les pompiers.

Après un bilan médical transmis au SMUR, les deux personnes, saines et sauves, ont pu rentrer chez elles.

