En ce moment Parce qu'on ne sait jamais Christophe MAE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Sauvetage d'urgence en mer : cinq marins secourus après une voie d'eau, le Dauphin de la Marine nationale engagé

Sécurité. Jeudi 1er janvier, cinq marins ont été secourus au large de Dieppe en Seine-Maritime après l'échouement de leur navire de pêche, victime d'une avarie grave puis d'une voie d'eau. Précisions.

Publié le 03/01/2026 à 07h58 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Sauvetage d'urgence en mer : cinq marins secourus après une voie d'eau, le Dauphin de la Marine nationale engagé
Jeudi 1er janvier, cinq marins ont été secourus au large de Dieppe en Seine-Maritime après l'échouement de leur navire de pêche. Aucun blessé n'est à déplorer. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord l'a annoncé dans un communiqué vendredi 2 janvier en début de soirée. Jeudi 1er janvier, cinq marins ont été secourus au large de Dieppe après l'échouement de leur navire de pêche, victime d'une avarie grave puis d'une voie d'eau.

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale mobilisé

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, engagé par le CROSS Gris-Nez, a procédé à l'évacuation des marins, pris en charge à terre par les secours du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS76). Le navire, initialement en difficulté en raison de son hélice engagée dans son chalut, était non manœuvrant depuis la matinée. Un autre bateau de pêche avait d'abord assuré un remorquage de fortune, avant que la SNSM de Dieppe ne prenne le relais avec son canot tous temps Notre-Dame de Bonsecours.

La remorque cède

Malgré cette assistance, la remorque a cédé à deux reprises. A 18h05, à proximité du port de Dieppe, le navire de pêche remorqué reporte qu'il talonne et la remorque cède. L'assistance des moyens portuaires est requise mais le navire est rapidement drossé sur les rochers, sans qu'un moyen nautique ne puisse s'en approcher. Constatant une voie d'eau et l'aggravation de la situation, le CROSS a déclenché une opération de sauvetage héliportée. A 19h10, les cinq marins ont été hélitreuillés puis examinés par les secours. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le navire de pêche a ensuite été observé en train de couler. "La gestion du déséchouement de l'épave est confiée à la Délégation à la mer et au littoral de la Seine-Maritime", assure la préfecture maritime.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 100€ Découvrir
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Sauvetage d'urgence en mer : cinq marins secourus après une voie d'eau, le Dauphin de la Marine nationale engagé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple