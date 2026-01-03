Seine-Maritime. Sauvetage d'urgence en mer : cinq marins secourus après une voie d'eau, le Dauphin de la Marine nationale engagé

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord l'a annoncé dans un communiqué vendredi 2 janvier en début de soirée. Jeudi 1er janvier, cinq marins ont été secourus au large de Dieppe après l'échouement de leur navire de pêche, victime d'une avarie grave puis d'une voie d'eau.

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale mobilisé

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, engagé par le CROSS Gris-Nez, a procédé à l'évacuation des marins, pris en charge à terre par les secours du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS76). Le navire, initialement en difficulté en raison de son hélice engagée dans son chalut, était non manœuvrant depuis la matinée. Un autre bateau de pêche avait d'abord assuré un remorquage de fortune, avant que la SNSM de Dieppe ne prenne le relais avec son canot tous temps Notre-Dame de Bonsecours.

La remorque cède

Malgré cette assistance, la remorque a cédé à deux reprises. A 18h05, à proximité du port de Dieppe, le navire de pêche remorqué reporte qu'il talonne et la remorque cède. L'assistance des moyens portuaires est requise mais le navire est rapidement drossé sur les rochers, sans qu'un moyen nautique ne puisse s'en approcher. Constatant une voie d'eau et l'aggravation de la situation, le CROSS a déclenché une opération de sauvetage héliportée. A 19h10, les cinq marins ont été hélitreuillés puis examinés par les secours. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le navire de pêche a ensuite été observé en train de couler. "La gestion du déséchouement de l'épave est confiée à la Délégation à la mer et au littoral de la Seine-Maritime", assure la préfecture maritime.