Société. Dépôts sauvages à Granville : jusqu'à 135 euros d'amende pour les contrevenants

Lundi 29 décembre 2025, plusieurs dépôts sauvages de déchets ont été constatés au pied de colonnes enterrées sur le territoire de Granville. Des encombrants, tels que des canapés et des équipements électroménagers, ont été abandonnés sur la voie publique, générant des nuisances en matière de propreté et de salubrité.

Une infraction passible d'une amende de 135 euros

La Ville rappelle que les colonnes enterrées sont exclusivement destinées aux ordures ménagères, aux emballages, aux papiers et au verre. Tout dépôt de déchets en dehors des emplacements autorisés constitue une infraction passible d'une amende de 135 euros, à laquelle peuvent s'ajouter les frais d'enlèvement.

Renforcer la prévention

Face à ces comportements, Granville s'engage aux côtés de Donville-les-Bains, Yquelon et Saint-Pair-sur-Mer en adhérant à l'éco-organisme Citéo, afin de renforcer la prévention, la sensibilisation du public et la lutte contre les dépôts sauvages.