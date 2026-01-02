Football. Le HAC recherche speaker en herbe pour le match face à Angers

Fouler la pelouse du stade Océane et découvrir l'envers du décor d'un match de Ligue 1... Un rêve pour beaucoup de supporters du Havre Athletic Club. Le club doyen propose à un jeune abonné de le réaliser, dimanche 4 janvier, à l'occasion du match de la 17e journée face à Angers. Un abonné de moins de 18 ans aura en effet la chance d'accompagner Jerrely Rousseau, speaker du HAC, "et de l'assister lors des temps forts de l'avant-match", précise le club sur sa page Facebook.

Un concours vidéo

Un concours est organisé pour sélectionner l'heureux élu. Plusieurs conditions sont requises : avoir moins de 18 ans, être abonné au HAC et envoyer un message privé au club avec une vidéo du jeune en train d'annoncer la composition des Ciel et Marine.

Cette action est une façon pour le club de valoriser ses 12 000 abonnés, qui seront particulièrement mis à l'honneur, dimanche 4 janvier.

Pratique. HAC-Angers, dimanche 4 janvier à 17h15 au stade Océane.