En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football. Le HAC recherche speaker en herbe pour le match face à Angers

Sport. A l'occasion du match dédié à ses abonnés, le dimanche 4 janvier, Le Havre Athletic Club va proposer à un jeune aficionado d'accompagner son speaker le temps d'un match. Un concours est lancé.

Publié le 02/01/2026 à 09h14 - Par Célia Caradec
Football. Le HAC recherche speaker en herbe pour le match face à Angers
Les abonnés âgés de moins de 18 ans sont invités à participer. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Fouler la pelouse du stade Océane et découvrir l'envers du décor d'un match de Ligue 1... Un rêve pour beaucoup de supporters du Havre Athletic Club. Le club doyen propose à un jeune abonné de le réaliser, dimanche 4 janvier, à l'occasion du match de la 17e journée face à Angers. Un abonné de moins de 18 ans aura en effet la chance d'accompagner Jerrely Rousseau, speaker du HAC, "et de l'assister lors des temps forts de l'avant-match", précise le club sur sa page Facebook

Un concours vidéo

Un concours est organisé pour sélectionner l'heureux élu. Plusieurs conditions sont requises : avoir moins de 18 ans, être abonné au HAC et envoyer un message privé au club avec une vidéo du jeune en train d'annoncer la composition des Ciel et Marine.

Cette action est une façon pour le club de valoriser ses 12 000 abonnés, qui seront particulièrement mis à l'honneur, dimanche 4 janvier.

Pratique. HAC-Angers, dimanche 4 janvier à 17h15 au stade Océane.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football. Le HAC recherche speaker en herbe pour le match face à Angers
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple