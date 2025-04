Football (Ligue 1). HAC-OM : les places en vente à partir du lundi 28 avril

C'est de coutume pour les matches de gala au Stade Océane : les premiers billets sont écoulés dans des "packs" regroupant plusieurs matches du Havre Athletic Club, le club de football havrais. Passé cette première phase, les billets individuels pour la rencontre face à l'Olympique de Marseille, programmée samedi 10 mai à 21 heures, seront bientôt mis en vente.

A partir du 30 avril pour le grand public

Les abonnés 100% et Passion seront prioritaires pour acheter des places, à partir du lundi 28 avril, à 10 heures. Suivront les abonnés Welcome et les acheteurs de billets du match précédent, HAC-Monaco, à partir du mardi 29 avril à 10 heures.

S'il reste des places, la vente sera ouverte au grand public à partir du mercredi 30 avril à partir de 10 heures.

Au-delà de la réputation de l'adversaire, actuel deuxième de Ligue 1 de football, qui attire toujours beaucoup de supporters, la rencontre sera par ailleurs l'ultime match à domicile durant la saison régulière… En attendant, peut-être, les barrages, si Le Havre est amené à les disputer.

Pratique. HAC-OM, samedi 10 mai à 21 heures. Places en vente à partir du lundi 28 avril sur billetterie.hac.football