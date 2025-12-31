En ce moment Gabriela KATSEYE
Seine-Maritime. Saint-Sylvestre : la circulation des bacs de la Seine interrompue jusqu'au Nouvel An

Mobilité. Dans la nuit du mercredi 31 décembre au jeudi 1er janvier, les bacs de Seine suspendent le trafic. La traversée de la Seine n'est donc plus possible avec son véhicule. Précisions.

Publié le 31/12/2025 à 14h38 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Saint-Sylvestre : la circulation des bacs de la Seine interrompue jusqu'au Nouvel An
Le trafic des bacs de la Seine sera interrompu dans la nuit du mercredi 31 décembre au jeudi 1er janvier.

Pensez à anticiper vos déplacements. Les bacs de Seine ne circuleront pas dans la nuit du mercredi 31 décembre au jeudi 1er janvier. Une information que l'on retrouve sur l'application mobile 76 Pocket, gérée par le département de Seine-Maritime. Il est en effet indiqué que le dernier passage d'eau sera assuré mercredi 31 décembre 2025 à 20h. La reprise se fera jeudi 1er janvier 2026, à partir de 10h.

Quels bacs de Seine sont concernés ?

Les huit bacs gérés par le département de Seine-Maritime sont concernés par cette interruption prévue la nuit du jour de l'An. Il s'agit de ceux de Dieppedalle, Val-de-la-Haye, la Bouille, le Mesnil-sous-Jumièges, Jumièges, Yainville, Duclair et Quillebeuf-sur-Seine. Chaque année, plus de 3 millions de véhicules traversent la Seine grâce aux bacs du département seinomarin. Les horaires habituels vont de 4h50 du matin pour les bacs qui partent le plus tôt, à 23h50 pour les plus tardifs, tels que listés sur le site du département.

Pour vous tenir informé de l'évolution du trafic en temps réel, rendez-vous sur le site internet inforoute76.fr ou sur l'application 76 Pocket.

Les plus lus
Seine-Maritime. Saint-Sylvestre : la circulation des bacs de la Seine interrompue jusqu'au Nouvel An
