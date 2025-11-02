En ce moment Cry me a river Justin TIMBERLAKE
Normandie. Des réajustements sur les lignes de cars Nomad : avant la rentrée, vérifiez les horaires

Mobilité. Des ajustements d'horaires ont été effectués sur plusieurs lignes Nomad, le réseau de car organisé par la Région Normandie. Elle invite les usagers à les consulter avant la reprise de l'école, lundi 3 novembre.

Publié le 02/11/2025 à 10h11 - Par Célia Caradec
Face au surnombre de passagers et retards constatés sur certaines lignes, la Région Normandie a réajusté son plan de transport. - Célia Caradec

Avant la rentrée des vacances scolaires de la Toussaint, lundi 3 novembre, les usagers des cars Nomad, le réseau de mobilité de la Région Normandie, sont invités à vérifier les horaires des lignes commerciales ou scolaires. "Des ajustements ont pu avoir lieu depuis le mois de septembre", est-il précisé sur le site internet.

Pour les circuits scolaires, les tableaux récapitulatifs de l'ensemble des horaires sont disponibles, département par département, sur cette page.

Des ajustements pour "pallier les surnombres"

Plusieurs lignes commerciales sont également concernées. Les détails sont à retrouver ici.

• Sur la ligne 101 (Caen <-> Asnelles), les ajustements sont liés à la mise en service de l'arrêt "Aire des Mobilités", à Douvres-la-Délivrande.

• Sur les lignes 105 (Caen <-> Aunay-sur-Odon), 110 (Caen <-> Mézidon-Canon), 115 (Caen <-> Caumont-sur-Aure), 116 (Caen <-> Vire) et 117 (Caen <-> Flers), des ajustements ont été réalisés "pour pallier les surnombres rencontrés depuis la rentrée". 

• Des transferts de services de la ligne 111 ont été réalisés vers la ligne 122 (Caen <-> Le Havre).

• Sur la ligne 210 (Gisors <-> Evreux), la desserte de l'arrêt "Immaculée" à Evreux, dans l'Eure, est supprimée sur certains services.

• Sur la ligne 213 (L'Aigle <-> Evreux), la desserte de l'arrêt "Le Courant" à Sébecourt, dans l'Eure également, est supprimée. 

• La ligne 504 (Paris <-> Bréauté <-> Etretat) passe en horaires d'hiver.

• Enfin, divers ajustements d'horaires sont réalisés sur les lignes 215 (Evreux <-> Rouen), 218 (Rouen <-> Perriers-sur-Andelle), 506 (Le Havre <-> Caudebec), 512 (Perriers-sur-Andelle <-> Le Mesnil Enard), 520 (Neufchâtel-en-Bray <-> Rouen) et 522 (Gournay-en-Bray <-> Rouen). 

