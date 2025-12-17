En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Sécurité. Une enquête ouverte après le suicide d'un détenu à la prison d'Argentan

Sécurité. Une enquête a été ouverte après le suicide d'un détenu à la prison d'Argentan, samedi 13 décembre. Selon le procureur de la République, la victime, un homme de 22 ans, était connue pour ses troubles du comportement.

Publié le 17/12/2025 à 17h32, mis à jour le 17/12/2025 à 17h41 - Par Martin Patry
Un détenu de la prison d'Argentan a été retrouvé pendu dans sa cellule, jeudi 11 décembre. - Illustration

A la prison d'Argentan, les agents de surveillance ont fait une découverte macabre, jeudi 11 décembre. Un homme de 22 ans a été retrouvé pendu dans sa cellule.

Des troubles du comportement

Selon le procureur d'Argentan, les surveillants ont prodigué les gestes de premiers secours au détenu, qui a ensuite été transféré au centre hospitalier de la ville puis à l'hôpital d'Alençon, où il est décédé samedi 13 décembre. Une enquête a été ouverte.

La victime était connue pour ses troubles du comportement. "Elle avait récemment été hospitalisée pour cette raison, précise le procureur d'Argentan. Son dossier relevait 16 comptes rendus d'incidents", conclut-il.

