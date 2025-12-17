Sécurité. Une enquête ouverte après le suicide d'un détenu à la prison d'Argentan

A la prison d'Argentan, les agents de surveillance ont fait une découverte macabre, jeudi 11 décembre. Un homme de 22 ans a été retrouvé pendu dans sa cellule.

A lire aussi. Fouilles XXL à la prison de Caen-Ifs. Des armes artisanales et une pipe à crack découverts

Des troubles du comportement

Selon le procureur d'Argentan, les surveillants ont prodigué les gestes de premiers secours au détenu, qui a ensuite été transféré au centre hospitalier de la ville puis à l'hôpital d'Alençon, où il est décédé samedi 13 décembre. Une enquête a été ouverte.

La victime était connue pour ses troubles du comportement. "Elle avait récemment été hospitalisée pour cette raison, précise le procureur d'Argentan. Son dossier relevait 16 comptes rendus d'incidents", conclut-il.