Contactez-nous

People. Accusée à tort pendant des années, la femme normande de Joe Dassin enfin défendue à la télévision par leur fils

Société. Invité de l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, Julien Dassin, fils de Joe Dassin, est revenu sur l'histoire de ses parents et a pris la défense de sa mère, Christine Delvaux, une Normande longtemps caricaturée par la presse. Un témoignage rare et personnel, diffusé en novembre 2025, qui remet en lumière une rencontre très mal comprise à la fin des années 1970.

Publié le 17/12/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
“On l'a salie” : le fils de Joe Dassin rétablit la vérité sur sa mère normande. - France TV

Sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, animée par Faustine Bollaert sur France 2, Julien Dassin a livré un témoignage rare. Face aux caméras, le fils de Joe Dassin est revenu sur les blessures laissées par certaines rumeurs, en particulier celles qui ont longtemps visé sa mère, d'origine normande.

Pendant des années, Christine Delvaux a été présentée comme une femme intéressée, voire une "croqueuse d'hommes". Une image que Julien Dassin réfute avec fermeté.

Christine Delvaux, une femme de Rouen projetée malgré elle sous les projecteurs

"Ma mère venait de province, de Rouen", rappelle-t-il à l'antenne. Une précision essentielle pour comprendre le décalage. Normande, étrangère au monde du show-business, Christine Delvaux n'était ni préparée ni armée pour affronter la pression médiatique qui accompagne une idole de la chanson française.

Propulsée dans un univers de strass, de caméras et de jugements rapides, cette jeune femme discrète s'est retrouvée affublée d'une étiquette injuste. Pour son fils, le raccourci est cruel : une femme perdue dans un monde qu'elle ne connaissait pas est devenue, dans l'imaginaire collectif, une manipulatrice.

La rencontre entre Joe Dassin et sa future épouse racontée autrement

Julien Dassin est aussi revenu sur la toute première rencontre de ses parents, loin des fantasmes. A l'époque, Christine Delvaux sort tout juste d'une rupture. Joe Dassin tente de la réconforter… et se heurte à un refus net. "Elle l'envoie promener", raconte-t-il avec un sourire, balayant l'idée d'une séductrice calculatrice.

Quelques mois plus tard, ils se croisent à nouveau, par hasard, dans un hôtel. Ils se reconnaissent. Joe Dassin tente alors de la séduire, maladroitement, en lui préparant un cocktail. Une scène presque banale, loin des récits sulfureux construits après coup.

Une révélation intime : Joe Dassin était marié à l'époque

Moment fort de l'émission : Julien Dassin révèle que son père était encore marié lorsqu'il a rencontré Christine Delvaux. Un détail rarement évoqué publiquement, qui renverse la lecture simpliste souvent faite de cette relation.

Pour le fils du chanteur, cette précision change tout. Elle rappelle que les histoires humaines sont complexes, et que les jugements portés sur sa mère ont longtemps ignoré cette réalité.

Une mise au point tardive mais essentielle

Christine Delvaux est décédée en décembre 1995, à seulement 46 ans, des suites d'une crise d'asthme foudroyante. En prenant aujourd'hui la parole, Julien Dassin dit chercher une forme de réparation.

A la télévision, il offre un autre regard sur une femme normande emportée trop tôt, et sur une histoire d'amour que la célébrité a largement déformée.

