People. Au cinéma, "Moi qui t'aimais" raconte la passion de Simone Signoret et Yves Montand, ancrée en Normandie

Réalisé par Diane Kurys, Moi qui t'aimais au cinéma met en lumière les dernières années du duo Simone Signoret et Yves Montand. Porté par Marina Foïs et Roschdy Zem, le biopic dépeint la force d'un amour éprouvé par les tempêtes médiatiques et sentimentales, de la liaison avec Marilyn Monroe à leurs combats politiques. Plus qu'un portrait de stars, le film offre une plongée dans la modernité d'un couple qui, malgré ses fractures, est resté uni jusqu'à la disparition de Simone Signoret en 1985.

L'histoire d'un amour hors norme

Leur rencontre en 1949 bouleverse leurs vies : Signoret quitte son mari, le réalisateur Yves Allégret, pour vivre avec Montand. Mariés en 1951, ils traversent des décennies de succès, de crises et d'engagements publics. Leurs trajectoires s'entrelacent avec l'âge d'or du cinéma français, et leur couple devient l'un des plus fascinants de l'histoire culturelle hexagonale.

La Normandie, refuge discret de Signoret et Montand

S'ils n'étaient pas originaires de Normandie, Simone Signoret et Yves Montand ont trouvé leur équilibre dans une maison d'Autheuil-Authouillet, dans l'Eure. Acquise en 1954, la demeure surnommée le "Château blanc" fut leur véritable cocon. Loin du tumulte parisien, ils y accueillaient artistes, intellectuels et amis politiques, tout en cultivant une vie simple, enracinée dans la campagne normande. "Nous irons peut-être au paradis. En tout cas, à Autheuil, nous y étions déjà", a consigné Simone Signoret dans son autobiographie

Une maison qui symbolise leur héritage normand

Pour Signoret, cette maison représentait un luxe sans ostentation, une bulle préservée. C'est là qu'elle s'éteint en 1985, marquant pour Montand la fin d'une époque. Aujourd'hui, ce lieu reste gravé dans la mémoire locale : les habitants d'Autheuil-Authouillet évoquent encore les réceptions, les rencontres et la discrète présence du couple. Grâce à ce lien intime, Simone Signoret et Yves Montand sont désormais indissociables de la Normandie.

Pourquoi aller voir ce film ce week-end ?

En retraçant une histoire d'amour à la fois universelle et ancrée en Normandie, Moi qui t'aimais promet un moment de cinéma à la fois intense et émouvant. C'est aussi l'occasion de redécouvrir deux icônes françaises sous un regard inédit, porté par des acteurs de premier plan et sublimé par la mise en scène de Diane Kurys.