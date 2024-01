Humour. Le Normand Jean-Pascal Zadi au casting de la nouvelle saison de "LOL : Qui rit, sort !"

L'émission LOL : Qui rit, sort !, diffusée sur Amazon Prime Video et animée par Philippe Lacheau, va connaître une quatrième saison en 2024, et le casting vient d'être dévoilé ! On y retrouvera notamment Jean-Pascal Zadi, comédien récompensé d'un César de meilleur espoir masculin en 2021 grâce au film Tout Simplement Noir et originaire d'Ifs, à côté de Caen.

Il sera face à d'autres poids lourds de la comédie : Jérôme Commandeur, Alban Ivanov et Marina Foïs. Mais également Audrey Lamy qui tentera de faire comme sa sœur, Alexandra Lamy, c'est-à-dire remporter l'émission (Alexandra Lamy a remporté la saison 1 avec Julien Arruti).

Le casting est complété par les humoristes Alison Wheeler, Redouane Bougheraba et par les deux célèbres youtubeurs McFly et Carlito.

Un casting prometteur, à découvrir dans les prochains mois Amazon Prime Video.

En attendant, revivez l'un des meilleurs moments de la saison 3 avec Pierre Niney et Jonathan Cohen :