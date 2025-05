Cannes 2025. Quels sont les Normands qui ont brillé sur le tapis rouge ? Les plus belles tenues en images !

Le festival de Cannes, c'est bien plus qu'un rendez-vous cinématographique. C'est le moment où la mode s'invite sous les projecteurs. Chaque année, les plus grands créateurs habillent les stars du monde entier. Et cette année encore, la Normandie était au rendez-vous du glamour.

Nos stars normandes ont fait sensation sur le tapis rouge

Il faut dire qu'en Normandie, on est le berceau de stars depuis toujours : de Laetitia Casta à Estelle Lefébure, en passant par une terre de Miss, de pilotes de course, d'artistes et d'influenceurs… On regorge de talents "made in Normandie" qui brillent autant sur les écrans que sur les tapis rouges.

Amandine Petit et Flora Coquerel : des Miss en majesté

Anciennes Miss Normandie et Miss France, Amandine Petit et Flora Coquerel ont fait honneur à leurs racines (calvadosienne pour l'une et seinomarine pour l'autre). L'une en robe fluide transparente ornée de plumes et de strass aux épaules dégagées, l'autre dans une création chocolat structurée et ultra-chic : les deux reines de beauté ont respecté à la lettre le nouveau dress code, tout en restant fidèles à leur élégance naturelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amandine Petit (@amandinepetitoff)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Flora Coquerel (@floracoquerel)

Esteban Ocon et Pierre Gasly : la vitesse, mais avec style

Les pilotes normands Esteban Ocon et Pierre Gasly ont troqué leur combinaison de course pour le smoking. Sobre, ajusté, sans fausse note : un sans-faute pour ces deux visages du sport automobile, qui ont prouvé qu'élégance et adrénaline peuvent faire bon ménage. Point bonus sur cette étoile de mer en guise de boutonnière qui nous fait de l'œil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Esteban Ocon (@estebanocon)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PIERRE GASLY 🇫🇷 (@pierregasly)

Sananas, l'influence à la Normande

L'influenceuse Sananas, de son vrai nom Sanaa El Mahalli, née en Seine-Maritime, a une fois de plus prouvé qu'elle maîtrisait les codes du tapis rouge. Elle a séduit les photographes… avec une robe fourreau blanche ornée d'un impressionnant bijou en or, semblable à une flamme ou à un corail. Une véritable leçon de glamour ! Mention spéciale à cette traîne, effet Met Gala.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @sananas2106

Jean-Pascal Zadi : le style au plus simple

L'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi, originaire de Caen, a opté pour un look minimaliste, moderne et efficace. On va dire qu'il y a une petite prise de risque sur la chemise noire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pascal Zadi (@jipac_shakur)

Safiétou Kabengele, Miss Grand France

Mannequin international originaire de l'Eure et finaliste de Miss Grand International, elle a brillé sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Sublime dans une robe fourreau noire au bustier brodé de perles, elle a ajouté une touche glamour avec une voilette en résille noire très chic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Safiétou KABENGELE (@safietoukabengele_)

Arnaud Ducret, l'humoriste et acteur rouennais

Originaire de Rouen, Arnaud Ducret, connu pour son duo avec Alix Poisson dans Parents mode d'emploi, a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes. Il a opté pour un costume croisé gris, sobre mais élégant !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cannes Festival Stars (@cannesfestivalstars)

Pourquoi le festival de Cannes fait-il autant parler niveau mode ?

Parce qu'à Cannes, chaque montée des marches est une vitrine mondiale. Des maisons de couture aux jeunes créateurs, tous rêvent de voir leurs pièces portées sous les projecteurs. La rigueur du dress code pousse les stars à se surpasser en élégance, tout en imposant de nouvelles tendances chaque année.

Et quand nos Normands s'en mêlent, entre Dior à Granville et Chanel à Deauville, autant vous dire que les appareils sont braqués directement sur eux.