People. Le Normand Jean-Pascal Zadi : le prénom surprenant de son fils, inspiré par une star du foot

Derrière ses rôles souvent engagés et son humour bien affûté, Jean-Pascal Zadi cache une grande passion : le football. L'acteur et réalisateur, révélé au grand public avec Tout simplement noir, est aussi papa de quatre enfants, qu'il protège farouchement des projecteurs. Mais il y a une anecdote qu'il ne garde pas pour lui : le prénom hors du commun de son fils aîné.

Zlatan, pas Cristiano : le choix du cœur (et du flair)

"A la naissance de mon fils, Zlatan jouait pour le Milan. Je suis vraiment un grand fan de lui depuis l'Ajax. Je m'étais donc dit que dès que j'aurais un fils, je l'appellerais Zlatan. J'hésitais entre Cristiano et Zlatan. J'ai appelé un pote qui m'a dit que Cristiano, ça faisait ringard. J'appelle mon fils Zlatan et deux mois après, le mec, il débarque à Paris. Ils m'ont eu. Parce qu'à l'époque, c'était quasi impossible d'imaginer Zlatan à Paris", racontait Jean-Pascal Zadi à So Foot.

Un prénom chargé de punch, choisi avec passion… et sans trop anticiper les retournements de mercato. Résultat : un petit Zlatan Zadi, né en 2012, qui porte un nom qui claque (comme une frappe en lucarne).

Le foot, une affaire de famille (et de Caen)

Si aujourd'hui Jean-Pascal Zadi vit au Pré-Saint-Gervais, il n'oublie pas ses racines : la Normandie. "Mon bail, c'est Caen en numéro 1, Marseille en 2 et Milan AC en 3. Lors d'un Caen-OM, je suis pour Caen, direct ", expliquait-il à So Foot. Car oui, même s'il avoue avoir été bercé par l'OM grâce à son père - "il nous a tannés avec ça, à crier devant la télé" - c'est le SM Caen qui reste son vrai club de cœur. Une fidélité qui fait plaisir à entendre. On pense à lui en cette année d'enchaînement de matchs… "compliqués". Les derniers mois n'ont pas été faciles pour les fans du SM Caen.

Une vie discrète, mais des valeurs affirmées

Malgré sa notoriété aujourd'hui accomplie, Jean-Pascal Zadi reste fidèle à une ligne de conduite simple : protéger les siens. Pas de photos de famille sur les réseaux, pas d'exposition médiatique de ses enfants. Il évoque sa vie privée avec pudeur, mais aussi une certaine fierté quand il s'agit de parler de foot ou de ses origines normandes.

