"Le Grand Déplacement". Le Normand Jean-Pascal Zadi dévoile son prochain film qui parle décolonisation… et espace

Dans Le Grand Déplacement, le réalisateur de Tout simplement noir change de galaxie. Cette fois, il propulse la première mission spatiale africaine dans l'espace, avec une ambition : trouver une planète pour accueillir tous les Africains si la Terre devenait invivable. Rien que ça. Le tout dans une comédie "d'aventure écologique" où se mêlent humour, science-fiction et discours politique. Un film "avec une véritable identité”, comme le confie Jean-Pascal Zadi à Vanity Fair, “on ressent la comédie et l'aspect politique”.

Mission NARDAL : sauver l'Afrique, mais avec panache

Fini les clichés : ici, pas de pays inventés façon Wakanda. Le tournage s'est déroulé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, dans des décors bien réels. Jean-Pascal Zadi explique : "Souvent quand je regarde un film qui se déroule en Afrique, les pays sont inventés. Moi je voulais ancrer le récit dans la réalité, et montrer une autre image du continent", (Vanity Fair). Résultat : une équipe cosmopolite et soudée, propulsée dans l'espace pour évaluer une nouvelle planète, joliment baptisée NARDAL.

Un équipage de rêve, entre rires et réflexion

Côté casting, Jean-Pascal Zadi ne fait pas dans la demi-mesure. Il s'entoure de ses complices Fary, Fadily Camara, mais aussi Reda Kateb, Lous and The Yakuza, Claudia Tagbo, Alassane Diong ou encore Eric Judor. On est sur du "film de bande" à la sauce panafricaine, avec de la vanne, de l'émotion… et des câbles pour simuler l'apesanteur.

Décolonisation, écologie… et gags spatiaux

Sous ses airs de comédie spatiale loufoque, Le Grand Déplacement aborde des thèmes profonds : l'urgence climatique, la coopération internationale, l'héritage colonial. Mais pas question de plomber l'ambiance : le film reste familial et accessible.

Un rêve de cinéma… et de représentation

Ce projet, Jean-Pascal Zadi le couve depuis des années. L'idée lui est venue en regardant un documentaire sur les missions spatiales internationales. "L'astronaute disait qu'on ne maîtrisait pas le facteur humain. Comment coexister dans un but commun ? J'ai su que c'était un film pour moi", se souvient-il (Vanity Fair). Résultat : une fresque déjantée mais pleine de sens, où l'Afrique prend les commandes de son avenir… à bord d'une station spatiale designée par le chef déco de OSS 117.

Le Grand Déplacement sort en salle le 25 juin : prêts à embarquer ?

Entre Interstellar et OSS 117, entre engagement et éclats de rire, Le Grand Déplacement s'annonce comme un OVNI dans le paysage ciné français. Une comédie spatiale, politique, joyeuse, qui bouscule les codes du genre avec tendresse et irrévérence.