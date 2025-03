"Ne la touche pas !". Le Normand Jean-Pascal Zadi raconte le coup de pression fou qu'il a reçu avant de croiser Julia Roberts

Jean-Pascal Zadi, comédien originaire de Caen et maître de cérémonie des 50es César, était récemment l'invité de "C à vous" sur France 5. Il y faisait la promo de Prosper, film avec Cindy Bruna à découvrir en salles dès le 19 mars. Mais impossible de ne pas revenir sur son moment partagé avec LA star du cinéma américain, Julia Roberts, présente pour recevoir un César d'honneur.

"Toi, tu fais gaffe !" : la consigne musclée avant de rencontrer Julia Roberts

Dans l'émission de France 5, l'acteur de 44 ans a révélé avoir reçu une petite piqûre de rappel avant d'approcher la star de Pretty Woman. "Toi, fais attention à tes conneries. Elle, c'est une Américaine donc tu ne la touches pas et tu restes à un mètre", lui aurait-on glissé lors des répétitions. Ambiance.

Pas de quoi déstabiliser Jean-Pascal Zadi, qui s'est tout de même permis de gentiment taquiner l'actrice lors de son sketch d'ouverture…

"Depuis petit, on me dit que j'ai le même sourire que Julia Roberts"

Sur scène, Jean-Pascal Zadi a osé une blague bien sentie : "Vous savez qu'on a un point commun tous les deux ? Depuis tout petit, on me dit : 'JP, tu devrais faire du cinéma, t'as le même sourire que Julia Roberts.' Vous en pensez quoi ?" Résultat : ovation du public et Julia Roberts qui se fend d'un large sourire, celui-là même qui a fait d'elle une légende du grand écran.

Julia Roberts est connue pour son sourire ravageur. - Wikimedia commons

"C'était obligé qu'elle devienne une star"

Encore ému par ce moment, Jean-Pascal Zadi a confié dans "C à vous" : "C'est la première fois que je la rencontre et que je comprends pourquoi c'est une star. Tu vois sa tête (...) et tu te dis que c'était obligé qu'elle devienne une star." Avant d'ajouter que l'actrice était "méga sympa et méga gentille". La classe américaine, validée par la Normandie.