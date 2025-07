Bolbec. A la suite des propos de Marine sur la consanguinité, le maire invite la chanteuse à se produire dans sa ville

Lundi 30 juin, sur le plateau de C à vous, la gagnante de la Star Academy, Marine, a présenté son premier album. Elle a évoqué sa région du Nord avec humour, mais une petite phrase sur la ville de Bolbec en Seine-Maritime a fait réagir. L'artiste avait déclaré que Bolbec était la ville la plus consanguine de France.

"On a le même combat"

Christophe Doré, le maire de Bolbec, a réagi aux propos de Marine en se confiant à nos collègues du Courrier Cauchois. "Ça m'agace et ça m'énerve pour les 12 000 habitants de Bolbec. On est fier de notre ville." Pour autant, Christophe Doré n'en veut pas à la chanteuse. "Je comprends Marine. Elle vient du Nord. On a le même combat. C'est une erreur de jeunesse." Le maire l'invite même à se produire quand elle le souhaite dans sa commune, à la salle Eric Tabarly.

Trois plaintes

Plus revanchard, Rachid Chebli, élu d'opposition, a adressé une lettre ouverte aux habitants. Il parle d'une "profonde indignation. [...] Ces paroles, d'une extrême violence symbolique, ne sont pas seulement fausses : elles sont insultantes, dégradantes, et indignes d'un média public. Elles jettent gratuitement l'opprobre sur notre ville et sur ses habitants, en alimentant des préjugés absurdes et profondément offensants." Il annonce vouloir porter plainte contre la jeune chanteuse à l'origine des propos diffamatoires mais également contre Anne-Elisabeth Lemoine, la présentatrice de C à vous ainsi que contre son producteur.