Commerce. Manger chaud à Verson en un clic : ce restaurant lance son distributeur de repas

On le retrouve au 111 rue de l'Avenir, dans la zone des Rives de l'Odon à Verson, près de Caen. Le distributeur de repas a été installé par le restaurant l'Olivade. Depuis le 30 juillet dernier, l'enseigne y met à disposition des plats du jour à emporter avec des entrées, plats et desserts, ainsi que des boissons et même les chips de l'Odon.

Un deuxième distributeur devrait voir le jour

Il existe plusieurs formules possibles, comprises entre 11 et 16 euros. De quoi ravir les salariés de la zone d'activité. Le restaurant précise que "les plats sont mis tous les jours et une gestion des dates limites de consommation est directement intégrée dans la machine". Un deuxième distributeur devrait voir le jour au niveau de la zone de la Mesnillière dans la rue des 4 vents, toujours à Verson.