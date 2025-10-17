En ce moment Anxiety DOECHII
Le Havre. Les sirops Teisseire bientôt produits dans l'usine Slaur-Sardet ?

Economie. Le producteur de sirops Teisseire a annoncé, jeudi 16 octobre, la fermeture prochaine de son site de production à Crolles, en Isère. La production pourrait être transférée à Slaur-Sardet, qui produit 100 millions de bouteilles par an, dont des sirops.

Publié le 17/10/2025 à 09h29 - Par Célia Caradec
Les sirops Teisseire pourraient être bientôt produits en Normandie. - Pixabay

C'est un produit star du goûter : la production des sirops Teisseire pourrait bientôt être transférée en Normandie, plus précisément au Havre. Le fabricant, en difficulté financière, a annoncé jeudi 16 octobre la fermeture de son site de production situé à Crolles, en Isère, et un projet de réorganisation synonyme de suppression de près de 170 postes sur ce site.

"Confrontée à une situation économique et financière extrêmement difficile, et en l'absence de perspectives d'amélioration", l'entreprise Teisseire a présenté aux représentants du personnel isérois un "projet de réorganisation global de ses activités", explique la société dans un communiqué adressé à l'Agence France Presse.

La production maintenue en France

"Ce projet implique notamment la cessation des activités industrielles sur le site de Crolles" et l'externalisation de son équipe commerciale, précise Teisseire, qui ajoute avoir noué des "partenariats avec des sociétés françaises permettant le maintien des volumes de production en France". La production serait confiée à la société havraise Slaur-Sardet, indique l'AFP. Cette société installée rue des Chantiers, près du Stade Océane, est l'un des principaux fabricants français de spiritueux, sirops et de boissons effervescentes ou plates. Elle produit notamment la marque Sirops Sports. Slaur-Sardet précise sur son site internet commercialiser plus de 100 millions de bouteilles par an.

En Isère, si aucun repreneur n'est trouvé pour l'usine Teisseire, les activités s'arrêteront "à horizon avril 2026", précise le fabricant de sirops. Ce projet de réorganisation "engendrerait la suppression de 205 postes et la création de 38 nouveaux, soit 167 suppressions nettes", indique Teisseire.

Avec AFP

