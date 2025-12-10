Télé. Gilles (ADP) révèle la vraie raison de ses larmes pendant l'émission : ce n'est pas ce que la production a voulu faire croire

Dès les premiers épisodes de L'amour est dans le pré 2025, Gilles s'est imposé comme l'un des profils les plus touchants de cette 20e saison. Le céréalier normand, qui a accueilli Isabelle et Pascaline sur son exploitation, avait déjà marqué les téléspectateurs lors d'une discussion intime avec cette dernière.

Dans l'émission, on le voit confier qu'adolescent, son corps en pleine transformation avait fait de lui une cible de moqueries. "C'était insupportable. J'ai tellement souffert à ce niveau-là… Je n'ai jamais été très à l'aise avec une femme parce que j'avais des complexes", expliquait-il alors, craquant devant les caméras et offrant une séquence émotion.

Une émotion forte que beaucoup ont spontanément attribuée à ces souvenirs douloureux. Pourtant, selon Gilles, ce n'est pas du tout la raison de ses larmes.

Ce que la production a laissé paraître… et ce qui s'est réellement passé

Dans un entretien relayé par Télé Loisirs, l'agriculteur a tenu à remettre les choses au clair : la séquence diffusée ne raconte qu'une partie de l'histoire.

"Je ne m'effondre pas à l'évocation de mes complexes", clarifie-t-il d'emblée, souhaitant couper court aux interprétations. En réalité, son émotion provient d'un sujet bien plus profond et intime : "Je parlais de la perte de trois êtres chers et du placement de mon père en Ehpad", explique-t-il.

Cette révélation change tout. Ce que le public a vu comme un moment de fragilité lié à son adolescence était en réalité le débordement d'un chagrin bien plus actuel, ravivé par la discussion.

A lire aussi. Gilles revoit son père à la télévision avant son AVC, un épisode entre rires et larmes

Pourquoi il a choisi de parler de son opération : un message pour d'autres

Gilles ne renie cependant pas son désir d'évoquer son passé. Il révèle s'être senti investi d'une forme de mission, notamment concernant l'opération mammaire qu'il a subie très jeune.

"Je voulais adresser un message à ceux qui ont les mêmes problèmes hormonaux", explique-t-il dans l'entretien. Il raconte à Pascaline (et désormais au public) l'immense détresse ressentie à l'époque : "Adolescent, cela a été dur. J'ai dit à mes parents : 'Si vous ne faites pas quelque chose, je disparais.' Ils ont eu peur et ont accepté l'opération."

Aujourd'hui, il considère ce geste comme un tournant majeur : "A partir de là, j'ai arrêté de me cacher." Cette volonté d'aider d'autres jeunes à s'accepter explique pourquoi il a choisi d'aborder un sujet aussi intime devant les caméras.

Un candidat sensible, loin de l'image simplifiée

Gilles reconnaît volontiers qu'il n'avait "pas du tout" envisagé d'ouvrir autant son cœur en se lançant dans l'aventure. Mais il assume : "Je suis une personne sensible quand même, et quand ce sont des choses qui me touchent personnellement, je peux craquer."

En révélant aujourd'hui les vraies raisons de son émotion, il souhaite simplement remettre en contexte un moment qui, monté différemment, pouvait laisser croire à une sensibilité centrée uniquement sur ses complexes d'adolescent.

La vérité est plus bouleversante, plus humaine… et finalement beaucoup plus proche de ce que vivent de nombreux candidats de l'émission : parler d'amour, c'est souvent aussi parler de ce ou ceux que l'on a perdus.