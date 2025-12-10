En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télé. Gilles (ADP) révèle la vraie raison de ses larmes pendant l'émission : ce n'est pas ce que la production a voulu faire croire

Société. Dans un des premiers épisodes de cette saison de L'amour est dans le pré, Gilles, céréalier normand, est apparu très ému face à sa prétendante Pascaline. Il revient aujourd'hui sur cette séquence marquante et dévoile la véritable raison de son craquage, loin de ce que la production a pu laisser penser.

Publié le 10/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Télé. Gilles (ADP) révèle la vraie raison de ses larmes pendant l'émission : ce n'est pas ce que la production a voulu faire croire
L'amour est dans le pré 2025 : Gilles révèle la véritable raison de ses larmes. - ADP

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dès les premiers épisodes de L'amour est dans le pré 2025, Gilles s'est imposé comme l'un des profils les plus touchants de cette 20e saison. Le céréalier normand, qui a accueilli Isabelle et Pascaline sur son exploitation, avait déjà marqué les téléspectateurs lors d'une discussion intime avec cette dernière.

Dans l'émission, on le voit confier qu'adolescent, son corps en pleine transformation avait fait de lui une cible de moqueries. "C'était insupportable. J'ai tellement souffert à ce niveau-là… Je n'ai jamais été très à l'aise avec une femme parce que j'avais des complexes", expliquait-il alors, craquant devant les caméras et offrant une séquence émotion.

Une émotion forte que beaucoup ont spontanément attribuée à ces souvenirs douloureux. Pourtant, selon Gilles, ce n'est pas du tout la raison de ses larmes.

Ce que la production a laissé paraître… et ce qui s'est réellement passé

Dans un entretien relayé par Télé Loisirs, l'agriculteur a tenu à remettre les choses au clair : la séquence diffusée ne raconte qu'une partie de l'histoire.

"Je ne m'effondre pas à l'évocation de mes complexes", clarifie-t-il d'emblée, souhaitant couper court aux interprétations. En réalité, son émotion provient d'un sujet bien plus profond et intime : "Je parlais de la perte de trois êtres chers et du placement de mon père en Ehpad", explique-t-il.

Cette révélation change tout. Ce que le public a vu comme un moment de fragilité lié à son adolescence était en réalité le débordement d'un chagrin bien plus actuel, ravivé par la discussion.

Pourquoi il a choisi de parler de son opération : un message pour d'autres

Gilles ne renie cependant pas son désir d'évoquer son passé. Il révèle s'être senti investi d'une forme de mission, notamment concernant l'opération mammaire qu'il a subie très jeune.

"Je voulais adresser un message à ceux qui ont les mêmes problèmes hormonaux", explique-t-il dans l'entretien. Il raconte à Pascaline (et désormais au public) l'immense détresse ressentie à l'époque : "Adolescent, cela a été dur. J'ai dit à mes parents : 'Si vous ne faites pas quelque chose, je disparais.' Ils ont eu peur et ont accepté l'opération."

Aujourd'hui, il considère ce geste comme un tournant majeur : "A partir de là, j'ai arrêté de me cacher." Cette volonté d'aider d'autres jeunes à s'accepter explique pourquoi il a choisi d'aborder un sujet aussi intime devant les caméras.

Un candidat sensible, loin de l'image simplifiée

Gilles reconnaît volontiers qu'il n'avait "pas du tout" envisagé d'ouvrir autant son cœur en se lançant dans l'aventure. Mais il assume : "Je suis une personne sensible quand même, et quand ce sont des choses qui me touchent personnellement, je peux craquer."

En révélant aujourd'hui les vraies raisons de son émotion, il souhaite simplement remettre en contexte un moment qui, monté différemment, pouvait laisser croire à une sensibilité centrée uniquement sur ses complexes d'adolescent.

La vérité est plus bouleversante, plus humaine… et finalement beaucoup plus proche de ce que vivent de nombreux candidats de l'émission : parler d'amour, c'est souvent aussi parler de ce ou ceux que l'on a perdus.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télé. Gilles (ADP) révèle la vraie raison de ses larmes pendant l'émission : ce n'est pas ce que la production a voulu faire croire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple