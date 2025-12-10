En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Caen. La Ville candidate pour accueillir le Tour de France masculin et féminin dès 2027

Sport. Après la venue du Tour de France sur ses terres en 2025, la Ville de Caen candidate à nouveau pour accueillir la Grande Boucle, dès 2027.

Publié le 10/12/2025 à 16h16, mis à jour le 10/12/2025 à 17h08 - Par Lilian Fermin
Mathieu Van der Poel portait le maillot jaune dans les rues de Caen le 9 juillet 2025.

La municipalité ne veut pas attendre à nouveau 19 ans pour revoir le peloton s'arrêter à Caen. Le maire Aristide Olivier confirme avoir d'ores et déjà candidaté pour être ville départ ou ville arrivée du Tour de France, à partir de 2027, le tracé de l'édition étant déjà connu pour 2026. Celui-ci évite largement le Grand Ouest, après une édition 2025 généreuse.

En 2027, la Grande Boucle s'élancera d'Edimbourg, en Ecosse. De quoi imaginer, potentiellement, une arrivée en France par la Normandie. "Nous allons candidater également pour le Tour de France femmes", renseigne également le maire. Celui-ci s'élancera aussi du Royaume-Uni en 2027. Ce pourrait être l'occasion de voir la Caennaise Marion Bunel, coéquipière de Pauline Ferrand-Prévot, rouler à domicile.

Combien a coûté le passage du Tour de France ?

D'après la présentation du budget proposé par la mairie de Caen, accueillir le Tour de France a coûté environ 600 000€ à la collectivité. Un peu moins de la moitié de ce montant représente "le ticket d'entrée" versé aux organisateurs. Caen étant ville départ et ville arrivée de ce contre-la-montre le 9 juillet, celui-ci était donc plus important.

 

