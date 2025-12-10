Championnats de France de badminton à Caen. La billetterie à l'unité est lancée : 40% des places déjà vendues

Qui de mieux qu'Alex Lanier pour promouvoir l'événement ? Le badiste calvadosien, champion de France et d'Europe en titre de la discipline, s'est livré sur ses attentes. Dans quelques semaines, du 6 au 8 février, il disputera les championnats de France de badminton au Palais des Sports de Caen, chez lui. "Ça va être un vrai moment de partage. C'est formidable de jouer dans ces conditions, devant ces gens que j'aime. Je vais pouvoir leur rendre un peu tout ce qu'ils m'ont donné depuis le début", confie le jeune homme originaire de Dives-sur-Mer.

Devant ses proches le jour, dans son lit le soir

D'ailleurs, c'est bien au sein de la maison familiale qu'il logera pendant la compétition. "Je vais dormir dans mon lit", sourit-il. Lui qui n'a plus disputé une rencontre officielle dans le Calvados depuis plusieurs années, et qui n'a pas encore découvert le Palais des Sports, souhaite "prendre du plaisir" à travers ce tournoi extrêmement relevé, avec les frères Popov. Si Alex Lanier est 7e mondial, Christo Popov est 8e, et Toma Junior Popov 15e. "Le niveau sera peut-être le meilleur de l'histoire des championnats de France", assure le Normand.

Comment acheter des places ?

Pour voir ces matchs d'exception, il est encore temps d'acheter votre billet. Ce mercredi 10 décembre, depuis midi, la billetterie à l'unité est lancée. Auparavant, seuls des packs étaient proposés à la vente. Aujourd'hui, 5 500 billets ont déjà été vendus. 2 100 à destination des scolaires via la Ligue Normandie de Badminton, et 3 400 auprès du grand public. Ce qui veut donc dire qu'il reste 60% des places, avec des disponibilités pour chaque session et dans chaque catégorie. "Les prix vont de 5€ à 35€", expliquent les organisateurs. La billetterie est à retrouver ici.