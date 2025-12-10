Insolite. Un tremblement de terre relevé au large de Pirou

Que s'est-il passé au large de Pirou, mardi 9 décembre, à 23h11 ? Le Bureau central sismologique français - Réseau national de surveillance sismique (BCSF-Rénass), a relevé une secousse en mer entre la Manche et Jersey, à 5km de profondeur. D'abord mesurée a une magnitude de 2,7, elle a finalement été validée à 2,5 de magnitude sur l'échelle de Richter. Avec un tel niveau d'intensité, cet événement a été noté par les sismographes mais il est probable que peu de personnes aient ressenti des secousses. Cet événement a été relevé par le sismographe de Besneville dans le Cotentin, à 26km, mais aussi par celui de Saint-Aubin sur l'île de Jersey, à 28km.

Plusieurs sismographe ont relevé cet événement au large de Pirou. - BCSF RENASS

Des secousses faibles près de l'épicentre

Il semblerait qu'il y ait eu des secousses faibles près de l'épicentre selon le site volcanodiscovery. Dans la matinée, le Rénass a confirmé qu'il s'agit bien d'un tremblement de terre.