Insolite. Un tremblement de terre relevé au large de Pirou

Insolite. Un tremblement de terre a été relevé au large de Pirou, mardi 9 décembre dans la nuit. Un événement de magnitude 2,5 sur l'échelle de Richter.

Publié le 10/12/2025 à 11h15 - Par Thibault Lecoq
Insolite. Un tremblement de terre relevé au large de Pirou
Un séisme de magnitude 2,7 a été enregistré mardi 9 décembre au large de Pirou dans la Manche. - Getty Images/iStockphoto - Morrison1977

Que s'est-il passé au large de Pirou, mardi 9 décembre, à 23h11 ? Le Bureau central sismologique français - Réseau national de surveillance sismique (BCSF-Rénass), a relevé une secousse en mer entre la Manche et Jersey, à 5km de profondeur. D'abord mesurée a une magnitude de 2,7, elle a finalement été validée à 2,5 de magnitude sur l'échelle de Richter. Avec un tel niveau d'intensité, cet événement a été noté par les sismographes mais il est probable que peu de personnes aient ressenti des secousses. Cet événement a été relevé par le sismographe de Besneville dans le Cotentin, à 26km, mais aussi par celui de Saint-Aubin sur l'île de Jersey, à 28km.

Plusieurs sismographe ont relevé cet événement au large de Pirou.Plusieurs sismographe ont relevé cet événement au large de Pirou. - BCSF RENASS

Des secousses faibles près de l'épicentre

Il semblerait qu'il y ait eu des secousses faibles près de l'épicentre selon le site volcanodiscovery. Dans la matinée, le Rénass a confirmé qu'il s'agit bien d'un tremblement de terre.

Galerie photos
Plusieurs sismographe ont relevé cet événement au large de Pirou. - BCSF RENASS

