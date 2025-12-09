Eure. Château de Beaumesnil : 12km de guirlandes, 40 sapins et 300 jouets pour une aventure immersive de Noël jusqu'au 30 décembre

Et si vous deveniez le héros de Noël cette année ? Jusqu'au 30 décembre, le Château de Beaumesnil, à Mesnil-en-Ouche, se transforme en véritable monde enchanté pour une aventure immersive autour du père Noël. Le scénario est simple et efficace : le père Noël est malade, et vous seul pouvez l'aider à temps.

Sur place, les visiteurs plongent dans des décors spectaculaires : 12km de guirlandes lumineuses, 40 sapins féeriques, 300 jouets anciens et pas moins de 10 lutins mobilisés pour vous faire vivre l'expérience. L'objectif : observer, toucher, sentir, goûter et même fabriquer pour résoudre les énigmes.

Accessible dès 2 ans, l'aventure séduit autant les enfants que les adultes, en quête de souvenirs à partager. Avec 600 visiteurs par jour attendus, il est indispensable de réserver en ligne ici : il n'y a pas de billetterie sur place.

Pour nous détailler cet événement, nous recevons Lancelot Guyot, le directeur du château :