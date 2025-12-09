En ce moment What goes around / Come Around Justin TIMBERLAKE
Eure. Château de Beaumesnil : 12km de guirlandes, 40 sapins et 300 jouets pour une aventure immersive de Noël jusqu'au 30 décembre

Loisir. Cette année, Noël se vit en immersion. Entre décors féeriques et mission secrète, petits et grands sont invités à sauver la magie de Noël lors d'un parcours unique au Château de Beaumesnil.

Publié le 09/12/2025 à 17h52 - Par Kevin
Aidez le père Noël à se remettre sur pied pour livrer ses cadeaux avec cette aventure familiale au Château de Beaumesnil. - Facebook - Château de Beaumesnil

Et si vous deveniez le héros de Noël cette année ? Jusqu'au 30 décembre, le Château de Beaumesnil, à Mesnil-en-Ouche, se transforme en véritable monde enchanté pour une aventure immersive autour du père Noël. Le scénario est simple et efficace : le père Noël est malade, et vous seul pouvez l'aider à temps.

Sur place, les visiteurs plongent dans des décors spectaculaires : 12km de guirlandes lumineuses, 40 sapins féeriques, 300 jouets anciens et pas moins de 10 lutins mobilisés pour vous faire vivre l'expérience. L'objectif : observer, toucher, sentir, goûter et même fabriquer pour résoudre les énigmes.

Accessible dès 2 ans, l'aventure séduit autant les enfants que les adultes, en quête de souvenirs à partager. Avec 600 visiteurs par jour attendus, il est indispensable de réserver en ligne ici : il n'y a pas de billetterie sur place.

Pour nous détailler cet événement, nous recevons Lancelot Guyot, le directeur du château :

Noël au Château de Beaumesnil

