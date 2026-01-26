[Photos] Caen. Les finales du Padel x Live ont tenu leurs promesses

Après plusieurs jours de compétition, le Padel x Live s'est terminé à Caen, samedi 24 janvier. Il avait commencé le 20 janvier dernier. Chez les femmes, la première Française Alix Collombon, en duo avec l'Espagnole Jana Montes Cabruja, a remporté la victoire contre la paire espagnole, Aida Martinez Sanjuan et Anna Ortiz Gasco. Chez les hommes, la paire Marc Sintes Villalonga et Daniel Santigosa Sastre a battu Alvaro Cepero et Arnau Ayats.

La finale de la compétition a eu lieu au parc des expositions de Caen. - Thibault Lecoq

La finale femmes opposait la Française Alix Collombon en équipe avec l'Espagnole Jana Montes Cabruja aux Espagnoles Aida Martinez Sanjuan et Anna Ortiz Gasco. - Thibault Lecoq

Chez les hommes, la finale a opposé Alvaro Cepero et Arnau Ayats à Marc Sintes Villalonga et Daniel Santigosa Sastre. - Thibault Lecoq

Après les finales, le public a pu assister à un concert du DJ Feder. - Thibault Lecoq