[Photos] Caen. Les finales du Padel x Live ont tenu leurs promesses

Sport. Les finales du Padel x Live, le tournoi de ce nouveau sport de raquette, ont eu lieu à Caen, samedi 24 janvier, avec des matchs relevés.

Publié le 26/01/2026 à 08h55 - Par Thibault Lecoq
[Photos] Caen. Les finales du Padel x Live ont tenu leurs promesses
Le Padel x Live 2026 s'est terminé à Caen, samedi 24 janvier. - Thibault Lecoq

Après plusieurs jours de compétition, le Padel x Live s'est terminé à Caen, samedi 24 janvier. Il avait commencé le 20 janvier dernier. Chez les femmes, la première Française  Alix Collombon, en duo avec l'Espagnole Jana Montes Cabruja, a remporté la victoire contre la paire espagnole, Aida Martinez Sanjuan et Anna Ortiz Gasco. Chez les hommes, la paire Marc Sintes Villalonga et Daniel Santigosa Sastre a battu Alvaro Cepero et Arnau Ayats.

La finale de la compétition a eu lieu au parc des expositions de Caen.La finale de la compétition a eu lieu au parc des expositions de Caen. - Thibault Lecoq

La finale femmes opposait la Française Alix Collombon en équipe avec l'Espagnole Jana Montes Cabruja aux Espagnoles Aida Martinez Sanjuan et Anna Ortiz Gasco.La finale femmes opposait la Française Alix Collombon en équipe avec l'Espagnole Jana Montes Cabruja aux Espagnoles Aida Martinez Sanjuan et Anna Ortiz Gasco. - Thibault Lecoq

Chez les hommes, la finale a opposé Alvaro Cepero et Arnau Ayats à Marc Sintes Villalonga et Daniel Santigosa Sastre.Chez les hommes, la finale a opposé Alvaro Cepero et Arnau Ayats à Marc Sintes Villalonga et Daniel Santigosa Sastre. - Thibault Lecoq

Après les finales, le public a pu assister à un concert du DJ Feder.Après les finales, le public a pu assister à un concert du DJ Feder. - Thibault Lecoq

