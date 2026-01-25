En ce moment Dis-moi oui SANTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Comment la boucherie séduit-elle les jeunes ?  "C'est un métier de transformation totale"

Economie. Romain Lautrou, boucher et charcutier à Rouen, constate que la motivation des jeunes pour son métier diminue de plus en plus malgré les offres d'emploi.

Publié le 25/01/2026 à 09h00 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Comment la boucherie séduit-elle les jeunes ?  "C'est un métier de transformation totale"
Romain Lautrou est boucher-charcutier à Rouen. Ce professionnel vante "un métier passionnant pour ceux qui s'intéressent à la biologie, à la technique ou encore à l'anatomie de l'animal".

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Installé depuis sept ans, place de la Croix de Pierre à Rouen, Romain Lautrou a remarqué que l'enthousiasme des jeunes pour le métier de boucher décline légèrement depuis le Covid. "Chaque semaine, une personne se présentait à la boucherie pour un stage, un apprentissage ou pour être embauchée, confie-t-il. Maintenant, c'est une fois par mois." Pourtant, le métier de boucher, accessible en passant un CAP sur deux ans après la troisième, reste très demandé. "Un gamin qui sait travailler la viande trouve du travail partout, affirme le boucher. Il y a des boucheries qui se battent pour recruter." Et si les candidats sont au rendez-vous, le problème réside plutôt dans leur motivation. "Ce n'est pas si dur d'embaucher des jeunes, le plus dur c'est de les garder, car les jeunes ont besoin de nouveau constamment au lieu de persévérer. Ils ont parfois du mal à se fixer des objectifs", constate-t-il.

Redorer l'image de la profession

Entre la tendance au "moins de viande" qui s'accroît un peu plus chaque année et la vue parfois rebutante des carcasses pour les plus jeunes, le défi est de séduire. Pour Romain Lautrou, tout est une question de pédagogie dès le plus jeune âge : "C'est un métier de transformation totale, de la carcasse au produit final. C'est passionnant pour ceux qui s'intéressent à la biologie, à la technique ou encore à l'anatomie de l'animal." Pour capter l'intérêt des jeunes, sa méthode est simple : la responsabilisation. "Ça ne sert à rien de leur donner le balai, il faut leur apprendre le savoir-faire du métier, comme celui d'éplucher de la viande", explique l'artisanIl s'agit néanmoins d'un métier exigeant. Romain Lautrou se lève tous les matins à 4h. "Il faut avoir une certaine résistance physique au manque de sommeil", confie-t-il.

Le point positif est qu'on peut devenir son propre patron rapidement. "Il suffit d'être passionné", assure-t-il.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Salle a manger
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Comment la boucherie séduit-elle les jeunes ?  "C'est un métier de transformation totale"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple