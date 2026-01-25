Rouen. Comment la boucherie séduit-elle les jeunes ?  "C'est un métier de transformation totale"

Installé depuis sept ans, place de la Croix de Pierre à Rouen, Romain Lautrou a remarqué que l'enthousiasme des jeunes pour le métier de boucher décline légèrement depuis le Covid. "Chaque semaine, une personne se présentait à la boucherie pour un stage, un apprentissage ou pour être embauchée, confie-t-il. Maintenant, c'est une fois par mois." Pourtant, le métier de boucher, accessible en passant un CAP sur deux ans après la troisième, reste très demandé. "Un gamin qui sait travailler la viande trouve du travail partout, affirme le boucher. Il y a des boucheries qui se battent pour recruter." Et si les candidats sont au rendez-vous, le problème réside plutôt dans leur motivation. "Ce n'est pas si dur d'embaucher des jeunes, le plus dur c'est de les garder, car les jeunes ont besoin de nouveau constamment au lieu de persévérer. Ils ont parfois du mal à se fixer des objectifs", constate-t-il.

Redorer l'image de la profession

Entre la tendance au "moins de viande" qui s'accroît un peu plus chaque année et la vue parfois rebutante des carcasses pour les plus jeunes, le défi est de séduire. Pour Romain Lautrou, tout est une question de pédagogie dès le plus jeune âge : "C'est un métier de transformation totale, de la carcasse au produit final. C'est passionnant pour ceux qui s'intéressent à la biologie, à la technique ou encore à l'anatomie de l'animal." Pour capter l'intérêt des jeunes, sa méthode est simple : la responsabilisation. "Ça ne sert à rien de leur donner le balai, il faut leur apprendre le savoir-faire du métier, comme celui d'éplucher de la viande", explique l'artisan. Il s'agit néanmoins d'un métier exigeant. Romain Lautrou se lève tous les matins à 4h. "Il faut avoir une certaine résistance physique au manque de sommeil", confie-t-il.

Le point positif est qu'on peut devenir son propre patron rapidement. "Il suffit d'être passionné", assure-t-il.