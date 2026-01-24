Bonne table à Caen. Le Malaga, un air de Catalogne sur la côte

En ce moment Gabriela KATSEYE
Economie. Fin octobre, Le Malaga a changé de mains à Hermanville-sur-Mer. Ancien routier, le restaurant a pris des airs espagnols.

Publié le 24/01/2026 à 17h00
Christophe Macary et Sylvia Niel, les gérants, avec leur chef Gabriel Attiba-Cormier.

Après avoir sillonné les marchés avec leurs empanadas, des chaussons en pâte feuilletée farcis originaires d'Amérique latine, Sylvia Niel et Christophe Macary ont eu envie de se poser. L'occasion était trop belle de s'installer ici, dans un restaurant qui portait déjà un nom à consonance hispanique. Depuis l'automne, les voilà à la tête du Malaga, situé à Hermanville-sur-Mer. "On a vu qu'il y avait un public pour cette cuisine. Ça change des pizzas, burgers ou crêpes", justifie Christophe Macary, à l'accent chantant des Pyrénées-Orientales. "Ça rappelle aux clients le sud, les vacances..."

La chaleur espagnole se retrouve partout

Je suis accueilli par le sourire des deux gérants, qui me laissent choisir entre une grande salle, ou une autre avec des baies vitrées. Le midi, un menu à 19,50€ est proposé, contenant un plat, un dessert, un apéritif ou verre de vin, et un café. Si le trinxat, spécialité catalane avec un écrasé de pommes de terre et choux, lardons, saucisses et sauce forestière me donnait envie, je dois me raviser : les clients précédents ont écoulé le stock ! Comme il pleut à verse et qu'il fait froid, je me laisse tenter par un autre plat bien réconfortant, le provoleta. Il s'agit d'un fromage de vache argentin, cuit, que je déguste en y trempant du pain chaud. Le duo a toujours un mot pour rire à chacun de ses passages, de quoi rendre le repas encore plus chaleureux. Je conclus par une autre spécialité catalane, le mel i mato, un dessert de lait de vache et miel, avec des noix pour apporter du croquant.

Le provoleta, fromage argentin.Le provoleta, fromage argentin.

Le soleil hispanique m'a redonné du courage pour affronter cette météo normande. Avant de partir, Christophe Macary me vante ses tapas, "qu'on a appelées petites bouchées, ou pièges à papilles". L'autoentrepreneur aimerait un jour monter une franchise afin de vendre ses empanadas. En attendant, ils sont disponibles à emporter.

Pratique. 208 avenue Henri Gravier. Ouvert du mardi au dimanche. 09 55 38 81 21.

Le provoleta, fromage argentin.

