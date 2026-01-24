En ce moment Gabriela KATSEYE
"L'Amour est dans le pré". "Ils enfreignent le règlement" : pourquoi M6 a dû clarifier les règles après le portrait des frères manchois

Société. Lundi 19 janvier 2026, "L'Amour est dans le pré" a lancé sa saison 21 sur M6 avec la diffusion des portraits. Mais après celui des deux frères éleveurs manchois, jugés particulièrement touchants, la production a dû rappeler fermement une règle essentielle : ne pas contacter les éleveurs personnellement. Une mise au point inhabituelle, mais loin d'être anodine, puisque des agriculteurs ont déjà enfreint ce règlement.

Publié le 24/01/2026 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
"L'Amour est dans le pré" : après l'émotion suscitée par les frères manchois, M6 contraint de rappeler le règlement. - Cecile ROGUE/M6

La nouvelle saison de L'Amour est dans le pré a débuté lundi 19 janvier 2026 sur M6. Près de 2,64 millions de téléspectateurs ont découvert les premiers agriculteurs de cette édition : producteurs, éleveurs et céréaliers venus de toute la France, dont Fabien et Etienne, deux frères éleveurs de vaches installés dans la Manche.

Dès leur apparition à l'écran, leur complicité, leur sincérité et leur attachement à la ferme familiale ont suscité une vague d'émotions sur les réseaux sociaux.

Des candidats trop touchants… au point d'enfreindre les règles ?

Chaque année, la diffusion des portraits déclenche un afflux massif de courriers de téléspectateurs et téléspectatrices souhaitant entrer en contact avec les candidats. Mais certains choisissent de court-circuiter la production, en tentant de joindre directement les agriculteurs.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, la directrice de casting Louise Horellou explique que ce phénomène est récurrent :

"Malheureusement, cela arrive chaque année car certaines personnes ne souhaitent pas passer à la télévision de peur d'être critiquées sur les réseaux sociaux" (Télé Loisirs).

Un règlement strict pour protéger les agriculteurs

Pour éviter toute dérive, la production impose un cadre très clair. Toujours dans Télé Loisirs, Louise Horellou précise : "Nous établissons un accord écrit et oral avec les agriculteurs. Ils s'engagent à ne pas contacter et à ne pas répondre à toutes ces personnes qui pourraient ne pas respecter les règles" (Télé Loisirs).

Les candidats doivent alors transmettre à la production les courriers ou messages reçus en dehors du circuit officiel.

Le rappel très clair de Karine Le Marchand après le portrait

Face à l'émotion provoquée par le portrait de Fabien, la production a choisi d'anticiper. A la fin de la séquence, Karine Le Marchand a pris la parole en voix off pour rappeler les règles.

Un message volontairement appuyé, destiné à éviter que l'enthousiasme des téléspectateurs ne se transforme en pression pour les candidats.

Pourquoi ce rappel est exceptionnel… mais nécessaire

Si ce type d'avertissement existe chaque saison, il est rare qu'il soit formulé immédiatement après un portrait. La raison est simple : les frères manchois font partie de ces profils qui génèrent un volume très important de courriers, parfois dès les premières heures suivant la diffusion.

La production rappelle que seules les lettres envoyées via l'émission sont prises en compte, garantissant une expérience équitable et sécurisée pour tous.

En cas de non-respect, les sanctions peuvent être lourdes : "Dans le cas où ils enfreignent le règlement, on se réserve le droit de sortir quelqu'un du programme. C'est d'ailleurs déjà arrivé" (Télé Loisirs). Un précédent avait notamment marqué les esprits en 2023, lorsqu'un candidat avait été écarté après s'être remis en couple hors tournage. Et au vu de l'émotion suscitée par le portrait de nos Manchois, M6 a jugé bon de rappeler à l'ordre agriculteurs et téléspectateurs.

Des frères manchois très attendus cette saison

Malgré ce cadre strict, Fabien et Etienne abordent l'aventure avec authenticité. Entre racines normandes, travail à la ferme et passion pour la nature, les deux frères espèrent trouver une compagne prête à partager leur quotidien.

"L'Amour est dans le pré". "Ils enfreignent le règlement" : pourquoi M6 a dû clarifier les règles après le portrait des frères manchois
