En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Danse avec les stars 2026. La Normande Fauve Hautot va-t-elle quitter le jury pour revenir danser dans la compétition ?

Société. Alors que Danse avec les stars s'apprête à faire son grand retour sur TF1, une question agite les fans : la Normande Fauve Hautot pourrait-elle redevenir danseuse dans la saison 15 ? La jurée emblématique de l'émission a répondu sans détour.

Publié le 20/01/2026 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Danse avec les stars 2026. La Normande Fauve Hautot va-t-elle quitter le jury pour revenir danser dans la compétition ?
Danse avec les stars saison 15 : la Normande Fauve Hautot brise le suspense sur un possible retour en compétition. - Fauve Hautot, Romain Guillermic et la compagnie "Same But Different" - DALS 14 | Prime 10

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La saison 15 de Danse avec les stars, attendue vendredi 23 janvier 2026 sur TF1, s'annonce déjà comme l'une des plus commentées. En cause : le retour très remarqué de Denitsa Ikonomova, annoncée de nouveau sur le parquet après plusieurs années d'absence.

Une décision forte, qui a immédiatement ravivé une autre interrogation chez les téléspectateurs : Fauve Hautot, figure historique du programme, pourrait-elle suivre le même chemin et revenir à la compétition ?

Fauve Hautot face à la question d'un retour sur le parquet de TF1

Installée depuis plusieurs saisons derrière le pupitre des jurés, Fauve Hautot a largement marqué l'histoire de Danse avec les stars. Quadruple gagnante de l'émission, elle partage aujourd'hui le record de victoires avec Denitsa Ikonomova.

Interrogée sur un éventuel retour en tant que danseuse, la jurée se montre lucide et posée. Elle explique poursuivre la danse autrement, à travers des projets artistiques variés, des spectacles et même la comédie, confie-t-elle à Télé-Loisirs, qui a pu recueillir ses déclarations. Une manière pour elle de rappeler que la danse ne se limite pas au parquet télévisé.

"Je danserai toute ma vie" : une décision assumée pour Fauve Hautot

A l'approche de ses 40 ans, Fauve Hautot assume pleinement son parcours. Si la passion est intacte, la compétition, elle, semble appartenir au passé. La danseuse confie avoir "fait le tour" de l'exercice après quatre victoires marquantes.

Pour elle, laisser la place aux nouvelles générations est une évidence. Son rôle de jurée lui permet désormais d'apprendre autrement, d'observer, d'analyser et de transmettre, tout en restant au cœur de l'émission.

Même si elle nuance son propos d'un prudent "il ne faut jamais dire jamais", la tendance est claire : le retour sur le parquet n'est pas à l'ordre du jour.

Fauve Hautot, figure centrale de Danse avec les stars depuis ses débuts

Sa longévité et son influence à l'écran ne passent pas inaperçues. Certains téléspectateurs estiment même qu'elle est très mise en avant par la production. Un avis auquel Anthony Colette, lui aussi ancien danseur de l'émission, a réagi sans détour.

Selon lui, cette visibilité est logique : Fauve Hautot est présente depuis les premières saisons, connaît le programme dans ses moindres détails et affiche un palmarès exceptionnel. Une reconnaissance naturelle pour celle qui est devenue, au fil des années, l'un des visages incontournables de Danse avec les stars.

Fauve Hautot, une icône normande au rayonnement national

Née à Dieppe et élevée à Saint-Vaast-Dieppedalle, Fauve Hautot incarne aussi une réussite profondément ancrée en Normandie. Issue d'une famille de danseurs, elle a fait ses premiers pas dès l'enfance dans sa région natale, avant de s'imposer sur la scène nationale. Une fierté normande qui continue de briller chaque vendredi soir sur TF1 !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Danse avec les stars 2026. La Normande Fauve Hautot va-t-elle quitter le jury pour revenir danser dans la compétition ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple