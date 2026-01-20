Danse avec les stars 2026. La Normande Fauve Hautot va-t-elle quitter le jury pour revenir danser dans la compétition ?

La saison 15 de Danse avec les stars, attendue vendredi 23 janvier 2026 sur TF1, s'annonce déjà comme l'une des plus commentées. En cause : le retour très remarqué de Denitsa Ikonomova, annoncée de nouveau sur le parquet après plusieurs années d'absence.

Une décision forte, qui a immédiatement ravivé une autre interrogation chez les téléspectateurs : Fauve Hautot, figure historique du programme, pourrait-elle suivre le même chemin et revenir à la compétition ?

Fauve Hautot face à la question d'un retour sur le parquet de TF1

Installée depuis plusieurs saisons derrière le pupitre des jurés, Fauve Hautot a largement marqué l'histoire de Danse avec les stars. Quadruple gagnante de l'émission, elle partage aujourd'hui le record de victoires avec Denitsa Ikonomova.

Interrogée sur un éventuel retour en tant que danseuse, la jurée se montre lucide et posée. Elle explique poursuivre la danse autrement, à travers des projets artistiques variés, des spectacles et même la comédie, confie-t-elle à Télé-Loisirs, qui a pu recueillir ses déclarations. Une manière pour elle de rappeler que la danse ne se limite pas au parquet télévisé.

"Je danserai toute ma vie" : une décision assumée pour Fauve Hautot

A l'approche de ses 40 ans, Fauve Hautot assume pleinement son parcours. Si la passion est intacte, la compétition, elle, semble appartenir au passé. La danseuse confie avoir "fait le tour" de l'exercice après quatre victoires marquantes.

Pour elle, laisser la place aux nouvelles générations est une évidence. Son rôle de jurée lui permet désormais d'apprendre autrement, d'observer, d'analyser et de transmettre, tout en restant au cœur de l'émission.

Même si elle nuance son propos d'un prudent "il ne faut jamais dire jamais", la tendance est claire : le retour sur le parquet n'est pas à l'ordre du jour.

Fauve Hautot, figure centrale de Danse avec les stars depuis ses débuts

Sa longévité et son influence à l'écran ne passent pas inaperçues. Certains téléspectateurs estiment même qu'elle est très mise en avant par la production. Un avis auquel Anthony Colette, lui aussi ancien danseur de l'émission, a réagi sans détour.

Selon lui, cette visibilité est logique : Fauve Hautot est présente depuis les premières saisons, connaît le programme dans ses moindres détails et affiche un palmarès exceptionnel. Une reconnaissance naturelle pour celle qui est devenue, au fil des années, l'un des visages incontournables de Danse avec les stars.

Fauve Hautot, une icône normande au rayonnement national

Née à Dieppe et élevée à Saint-Vaast-Dieppedalle, Fauve Hautot incarne aussi une réussite profondément ancrée en Normandie. Issue d'une famille de danseurs, elle a fait ses premiers pas dès l'enfance dans sa région natale, avant de s'imposer sur la scène nationale. Une fierté normande qui continue de briller chaque vendredi soir sur TF1 !