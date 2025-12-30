Télévision. Danse avec les stars : quand débute la nouvelle saison sur TF1 ?

TF1 a levé le voile sur la date de diffusion de la 15e saison de Danse avec les stars. Le coup d'envoi sera donné vendredi 23 janvier 2026, en prime time, sur TF1 et sur la plateforme TF1 +. Fidèle au poste, Camille Combal reprendra l'animation du programme pour une nouvelle saison. Côté jury, aucun changement à l'horizon : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel Charlot rempilent ensemble pour départager les candidats tout au long de la compétition.

Enfin, chez les danseurs professionnels, Denitsa Ikonomova, quadruple gagnante du concours et longtemps absente de l'émission, fait son come-back. Star incontournable de Danse avec les stars, elle a marqué l'émission autant par sa technique que par son charisme. Son retour pour cette édition anniversaire est perçu comme un événement fort et promet de dynamiser les chorégraphies des binômes.

Un casting éclectique prêt à enflammer le parquet

Comme chaque année, la production mise sur un mélange de profils populaires et inattendus. Parmi les célébrités annoncées figurent notamment Laure Manaudou, Stéphane Bern, Maghla, Julien Lieb, Juju Fitcats ou encore l'acteur Ian Ziering. Douze binômes s'affronteront sur le parquet, avec pour objectif de succéder à Lénie, gagnante de la précédente édition.

Un rendez-vous toujours plébiscité par le public

La saison passée avait rassemblé en moyenne près de 3 millions de téléspectateurs par prime, hors replay, confirmant le statut de valeur sûre du programme pour TF1. La chaîne reconduira également DALS, la suite, diffusée en deuxième partie de soirée.