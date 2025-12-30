En ce moment Amour Propre ZAHO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Danse avec les stars : quand débute la nouvelle saison sur TF1 ?

Société. Le parquet de "Danse avec les stars" s'apprête à vibrer à nouveau. La saison 15 de ce célèbre programme démarre dès la fin janvier 2026 sur TF1 avec un casting éclectique et des visages bien connus des téléspectateurs.

Publié le 30/12/2025 à 15h44 - Par Aline
Télévision. Danse avec les stars : quand débute la nouvelle saison sur TF1 ?
"Danse avec les stars" est de retour sur TF1. L'année dernière, c'est Lénie qui a remporté la saison, accompagné de Jordan Mouillerac. - Instagram - @tf1 @dals_tf1

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

TF1 a levé le voile sur la date de diffusion de la 15e saison de Danse avec les stars. Le coup d'envoi sera donné vendredi 23 janvier 2026, en prime time, sur TF1 et sur la plateforme TF1 +. Fidèle au poste, Camille Combal reprendra l'animation du programme pour une nouvelle saison. Côté jury, aucun changement à l'horizon : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel Charlot rempilent ensemble pour départager les candidats tout au long de la compétition.

Enfin, chez les danseurs professionnels, Denitsa Ikonomova, quadruple gagnante du concours et longtemps absente de l'émission, fait son come-back. Star incontournable de Danse avec les stars, elle a marqué l'émission autant par sa technique que par son charisme. Son retour pour cette édition anniversaire est perçu comme un événement fort et promet de dynamiser les chorégraphies des binômes.

Un casting éclectique prêt à enflammer le parquet

Comme chaque année, la production mise sur un mélange de profils populaires et inattendus. Parmi les célébrités annoncées figurent notamment Laure Manaudou, Stéphane Bern, Maghla, Julien Lieb, Juju Fitcats ou encore l'acteur Ian Ziering. Douze binômes s'affronteront sur le parquet, avec pour objectif de succéder à Lénie, gagnante de la précédente édition.

Un rendez-vous toujours plébiscité par le public

La saison passée avait rassemblé en moyenne près de 3 millions de téléspectateurs par prime, hors replay, confirmant le statut de valeur sûre du programme pour TF1. La chaîne reconduira également DALS, la suite, diffusée en deuxième partie de soirée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Danse avec les stars : quand débute la nouvelle saison sur TF1 ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple