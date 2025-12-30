Normandie. Colère agricole : le mouvement de contestation va reprendre dès le 5 janvier

La colère agricole est toujours présente, malgré les fêtes de fin d'année. Lundi 29 décembre, la Coordination rurale a adressé une lettre ouverte aux autres syndicats du secteur : FDSEA 50, Jeunes agriculteurs et la Confédération paysanne.

"Nos exploitations s'essoufflent, nos revenus s'effondrent, notre souveraineté alimentaire recule, pendant que les décisions politiques continuent de s'empiler sans jamais répondre à l'urgence du terrain", commence le document. Les membres du syndicat appellent à une reprise du mouvement de contestation lundi 5 janvier et d'en faire "un moment fort". Ils prévoient deux actions, une sur le port de Cherbourg et une autre sur l'autoroute A84, au niveau de Ducey, près d'Avranches. Ces blocages doivent permettre de faire "front commun", estime la Coordination rurale. "Nous ne sommes pas d'accord sur tout, et c'est normal", reconnaît l'organisation.

Plusieurs points de contestation

"Ces actions n'ont qu'un seul objectif : faire entendre la colère légitime du monde agricole et imposer un changement de cap immédiat", poursuivent les responsables syndicaux. Ils s'opposent notamment à l'accord avec le Mercosur, la baisse des aides de la Politique agricole commune (PAC) et de la concurrence internationale. De leur côté, les Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime prévoient une autre mobilisation, le 5 janvier à midi sur le pont de Normandie, près d'Honfleur. Cela fait suite à l'arrestation de cinq de leurs membres interpellés en train de bâcher un radar.