[Photos]. "On veut pas crever !" : Une cinquantaine de tracteurs à Rouen contre le Mercosur

Agriculture. Alors que la FNSEA appelait à participer à une manifestation à Bruxelles, une centaine d'agriculteurs avec une cinquantaine de tracteurs de la Coordination rurale de Seine-Maritime se sont donné rendez-vous à Rouen, jeudi 18 décembre dans l'après-midi. L'occasion d'exprimer une colère, notamment contre le traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, mais aussi une solidarité avec les éleveurs touchés par la dermatose nodulaire.

Publié le 19/12/2025 à 08h53 - Par Pierre Durand-Gratian
Une cinquantaine de tracteurs se sont retrouvés devant la cité administrative de Rouen avant de converger vers la préfecture. - Pierre Durand-Gratian

"Macron trahison, Genevard démission", lance Nathalie, éleveuse dans le pays de Bray devant la cité administrative de Rouen, jeudi 18 décembre dans l'après-midi. Comme une centaine d'agriculteurs de la Coordination rurale, venus avec une cinquantaine de tracteurs, elle est venue crier son ras-le-bol et le sentiment d'abandon du monde agricole. "On veut pas crever, on le dit ! Les normes nous submergent", lance-t-elle excédée. Et le sujet du traité entre l'UE et le Mercosur, dont la signature a finalement été reportée au mois de janvier, est bien sûr au cœur des discussions. "On est contre le libre-échange, tout ce qui va nous envahir en France", insiste-t-elle.

Même réflexion pour Dorian, éleveur à Sainte-Croix-sur-Buchy, qui craint que le marché européen soit inondé de produits en provenance d'Amérique latine. "C'est de la viande qui va entrer qui n'est pas produite avec les mêmes normes que nous. Ça va faire baisser les prix ! Il faut dire au consommateur que la qualité d'une bête produite chez moi ou n'importe où en France est nettement supérieure", assène-t-il.

Une centaine d'agriculteurs de la Coordination rurale se sont mobilisés. - Pierre Durand-Gratian

Un soutien aux agriculteurs touchés par la dermatose nodulaire

Les agriculteurs mobilisés tenaient aussi à soutenir leurs collègues touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Eux n'acceptent pas le protocole actuel face à la maladie et les abattages massifs mais défendent une vaccination à grande échelle.

Après qu'une délégation a été reçue à la Direction départementale des territoires et de la mer, les tracteurs ont convergé vers la préfecture, pour rencontrer le préfet.

Un mouvement pacifique. En tout cas pour l'instant. "On veut alerter les pouvoirs publics. C'est évident que si le Mercosur est signé, on passera vers des blocages", lance Sylvain de Bosschere, président de la Coordination rurale en Seine-Maritime.

Sylvain de Bosschere est le président de la Coordination rurale de Seine-Maritime. - Pierre Durand-Gratian

Une centaine d'agriculteurs de la Coordination rurale se sont mobilisés. - Pierre Durand-Gratian
Sylvain de Bosschere est le président de la Coordination rurale de Seine-Maritime. - Pierre Durand-Gratian

