Rouen. Une quarantaine d'agriculteurs mobilisés devant la préfecture avec leurs tracteurs

Les agriculteurs de Seine-Maritime restent mobilisés pour exprimer leurs revendications. Mardi 30 janvier, près d'une quarantaine de personnes se sont réunies vers 15h30 devant la préfecture de Seine-Maritime. Au total, une trentaine de tracteurs sont arrivés devant la préfecture en klaxonnant et se sont garés sur les trottoirs et la pelouse. A 16h30, Sylvain De Bosschère, président de la Coordination rurale de la Seine-Maritime, avait rendez-vous avec le préfet seinomarin, Jean-Benoît Albertini. D'ailleurs le matin, tous s'étaient donné rendez-vous à Moulin-d'Ecalles sur l'A28 pour une opération escargot, impactant le trafic routier.

Plusieurs revendications exprimées

Mardi 30 janvier à Rouen, certains agriculteurs avaient installé des pancartes sur leurs tracteurs comme celle-ci : "Fier d'être paysan".

Au sein de la quarantaine d'agriculteurs située devant la préfecture seinomarine, plusieurs revendications ont été exprimées. "On aimerait revenir à des prix rémunérateurs. Il n'y a pas une production aujourd'hui qui n'est pas en souffrance", assure Fabrice Tesson, vice-président à la Coordination rurale. "En plus, on a des charges qui explosent et des problèmes d'importations de produits de toutes parts".

Vers 18h, cinq personnes de la Coordination rurale donc le président du syndicat étaient encore à la préfecture. Pendant plus d'une heure, les agriculteurs attendaient patiemment.