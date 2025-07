Rouen. Une taxe bientôt mise en place pour réduire la vacance des locaux commerciaux

Après un vote en conseil municipal le 26 juin, la ville de Rouen appliquera une taxe à partir de 2026 pour lutter contre les locaux commerciaux vides depuis longtemps. Selon la municipalité, "elle ne concernera que les locaux commerciaux, de bureaux ou à usage économique restés vacants pendant au moins deux ans sans travaux ni remise sur le marché". Cette mesure, qui existe dans d'autres villes comme Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine, vise à encourager les propriétaires "à remettre sur le marché des cellules restées inoccupées pendant de longues périodes".

A lire aussi. Rouen. Rouen active de nouveau le droit de préemption commercial

"Inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché"

Cette nouvelle taxe a pour objectif "d'inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché, à effectuer les travaux nécessaires et à proposer des loyers abordables", explique Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. Selon lui, il ne s'agit pas d'une sanction mais d'un "levier d'action" car "une cellule qui rouvre, c'est une vitrine retrouvée, de la vie dans nos rues, des emplois et une nouvelle dynamique pour le quartier."

Même si Rouen bénéficie aujourd'hui d'un taux de vacance commerciale parmi les plus faibles de France qui s'élève à 6,3% dans le centre-ville, "certains locaux restent fermés depuis plusieurs années, souvent sans travaux de rénovation ni remise en location", indique le maire.

Quand cette taxe sera-t-elle effective ?

La taxe ne sera effective qu'à partir de 2026, laissant aux propriétaires un délai pour réagir ou se rapprocher des services municipaux. Seuls les locaux inoccupés sans interruption depuis 2023 seront concernés. Sur les 3 900 cellules commerciales recensées à Rouen, seules 150 sont potentiellement concernées par cette taxe, soit moins de 4%. En parallèle, un accompagnement est prévu via le service Commerce et la Manager du commerce pour aider les propriétaires "à valoriser leurs biens et à les mettre en relation avec des porteurs de projets", indique la Ville de Rouen.

La liste des locaux concernés au titre de l'année 2026 devra être adoptée par le Conseil municipal avant le 1er octobre 2025, puis transmise à l'administration fiscale pour recouvrement.