Calvados. Quelles activités faire en famille au château de Canon ?

Cet été, le château de Canon, situé à Mézidon-Canon, propose des activités ludiques pour les enfants ainsi que pour leurs parents. Dans le parc du château, vous pouvez enquêter pour tenter de retrouver un voleur ainsi que l'objet qu'il a dérobé ! Le parcours suit le circuit de visite dans les jardins. Dans le château, vous pouvez participer à un escape game chez un botaniste. Résolvez des énigmes dans le temps imparti afin de pouvoir sortir de la salle. Vous pouvez aussi simplement visiter les jardins.

Enfin, si vous voulez visiter le château de façon ludique, un jeu de piste est proposé. Votre mission : vous êtes l'équipe d'un réalisateur de films et devez recueillir des informations pour les décorateurs, les scénaristes, l'ingénieur du son, etc. Le jeu met à disposition des clés colorées, donc faciles à identifier pour les plus jeunes, permettant d'ouvrir des coffres dans certaines pièces. Dès 6 ans.

Pratique. Tarifs et réservation sur chateaudecanon.com ou au 02 31 20 65 17.