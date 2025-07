[Photos] Médiévales de Domfront. Des costumes d'époque disponibles à la location : l'immense travail des couturières

Installé dans l'ancien tribunal de Domfront-en-Poiraie jusqu'au vendredi 1er août, le point de location de costumes pour les Médiévales de Domfront est devenu un détour incontournable pour les participants à l'événement, organisé du vendredi 1er au dimanche 3 août. L'objectif : permettre au plus grand nombre de se fondre dans l'ambiance médiévale grâce à des vêtements d'époque. Pour cela, les habitants peuvent compter sur les couturières de l'association des Médiévales de Domfront.

Le point de location se situe dans l'ancien tribunal de Domfront-en-Poiraie.

L'atelier couture a lieu tous les jeudis.

Plus de 300 costumes au choix

"Les personnes qui viennent ici ont plutôt envie d'un costume de princesse que de paysanne, on est un peu obligées de partir sur des costumes plus sophistiqués", confie Martine Denis, bénévole et responsable de l'atelier de couture. Tout au long de l'année, ce sont pas moins de cinq femmes qui se réunissent tous les jeudis pour concevoir ces habits médiévaux. Les bénévoles retraités proposent aujourd'hui plus de 300 costumes à la location, réalisés à partir de tissus de récupération ou de dons.

Les vêtements sont réalisés à partir de tissus de récupération ou de dons.

Des tarifs accessibles

Le service proposé est simple et le dispositif inclusif. De 12€ pour un enfant à 15€, pour un adulte, chacun peut louer un costume pour toute la durée du festival. Un pass familial à 44 € (deux adultes, deux enfants) est également proposé. Une caution de 200€ par costume est demandée, restituée au retour du vêtement en bon état.

Plus de 300 costumes sont disponibles à la location.

"On participe au repas du samedi soir donc autant être raccord et se mettre dans le moule. Le fait que beaucoup de gens soient déguisés le soir permet de rester dans l'ambiance", précise Christian Clouard, habitant domfrontais venu loué un costume pour la seconde fois.

Pratique. Rendez-vous du 28 juillet au 1er août, de 15h à 18h. Tarifs : 15 € adulte / 12 € enfant / 44 € famille.