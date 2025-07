Vigilance. Enedis alerte contre de faux agents et démarchages frauduleux

Depuis plusieurs semaines, Enedis, en charge du transport de l'électricité et de l'entretien des lignes électriques, reçoit des signalements de clients faisant état de démarchages suspects, à leur porte ou par téléphone. Ces pratiques concernent des individus se faisant passer pour des agents d'Enedis ou pour des partenaires de l'entreprise, dans le but de soutirer des informations personnelles ou d'accéder aux logements. Ils invoquent des prétextes tels qu'un contrôle d'installation, une coupure imminente d'électricité, ou encore une offre commerciale prétendument urgente et à durée limitée.

Enedis ne demande jamais de paiement sur place

Enedis appelle ses clients à la plus grande vigilance et rappelle qu'à la suite d'une intervention, elle ne demande jamais de paiement immédiat sur place, ni ne sollicite d'informations bancaires par téléphone ou par e-mail. Ses interventions concernent exclusivement des missions de service public. Elles portent notamment sur le raccordement au réseau électrique, le remplacement des compteurs ancienne génération par le compteur communicant Linky, le dépannage en cas de coupure de courant, la mise en service de contrat d'électricité. L'entreprise ne réalise aucun démarchage commercial, c'est-à-dire qu'Enedis ne vend aucun produit ou service.

Rendez-vous préalable

Une intervention d'Enedis nécessitant d'accéder à une habitation fait systématiquement l'objet d'une prise de rendez-vous préalable ou, à défaut, d'un avis de passage. Enfin, les techniciens d'Enedis sont toujours munis d'un badge professionnel avec photo, identité et nom de l'entreprise. Lorsque l'intervention est confiée à un partenaire d'Enedis, celui-ci agit dans le cadre d'un mandat. Le client est informé du nom de l'entreprise mandatée au moment de la prise de rendez-vous.

Victime ou témoin ? Contactez Enedis

Si vous êtes victime ou témoin d'une pratique frauduleuse, il convient de contacter le service client d'Enedis au numéro suivant : 09 70 83 19 70 (appel non surtaxé). Un service antifraude a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Les escroqueries peuvent être signalées par téléphone au 0811 02 02 17 (appel local) ou via le site : internet-signalement.gouv.fr.

Ces faits sont susceptibles de constituer le délit de pratique commerciale trompeuse en bande organisée, passible de 7 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende, voire celui d'escroquerie en bande organisée, puni de 10 ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende.