Alençon. Cinq entreprises reçoivent le label Eco-Défis pour récompenser leur engagement écologique

La cérémonie officielle s'est tenue en juin. Huit entreprises ont reçu le label Eco-défis. Jeudi 24 juillet, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) Normandie, en partenariat avec la Communauté urbaine d'Alençon, a remis ce certificat à cinq entreprises supplémentaires. "On récompense des artisans du territoire qui sont mis à l'honneur depuis quelques semaines pour leur engagement environnemental dans leurs gestes professionnels", souligne Joaquim Pueyo, maire d'Alençon.

Des défis concrets pour un impact local

Le label Eco-Défis, initié par la CMA, propose aux artisans de relever au minimum deux actions écoresponsables, dans des domaines variés comme l'alimentation durable, la gestion des déchets, les économies d'énergie ou encore la valorisation des produits locaux. Chaque entreprise bénéficie d'un accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre de ces défis adaptés à sa réalité quotidienne. "On propose des consignes pour les bocaux pour que les gens puissent les ramener et de notre côté, on trie nos poubelles, on fait attention aux emballages. L'écologie, c'est un combat de chaque jour", rapporte Karine Sebyre, gérante de "L'Atelier du Biscuit", à Alençon.

"L'Atelier du Biscuit", situé à Alençon, fait également partie des entreprises récompensées. - Yaëlle Hurel

Parmi les lauréats, on retrouve également le restaurant "Gallos Expérience", à Alençon. "C'est une récompense de tout le travail qu'on a mis en place depuis le début de l'ouverture, en tant que chef, en travaillant avec des produits locaux et en mettant en place des processus écoresponsables", se réjouit François Eustace, chef et propriétaire de l'établissement.