L'Historial d'Amblie. Découvrez un village normand du XVIIIe siècle, et construisez-le en Lego ! 

Cet été à Pont sur Seulles, découvrez l'Historial d'Amblie. Des animations sont proposées tout l'été, pour petits et grands, avec des bénévoles costumés, qui vous plongeront en immersion dans un village normand du XVIIIe siècle.

Une reconstruction du village en Lego

Activité appréciée des enfants l'été, ils pourront construire des maisons, afin de reconstruire le village au complet, brique par brique. Bertrand Bailleul est le président de l'association Un Nouveau Monde : "Cela leur permet de comprendre comment le village était construit à l'époque, et on se rend compte qu'ils sont bien plus doués que nous avec les Lego !", s'amuse Betrand Bailleul.

Bertrand Bailleul, président de l'association Un Nouveau Monde Impossible de lire le son.

En plus de cette animation de reconstruction, les enfants peuvent bénéficier de jeux de pistes, de costumes pour le temps de la visite, le tout ponctué d'illustrations, panneaux, et portraits parlants. Les activités sont à retrouver tous les jours de 14h à 18h, et ce jusqu'au 28 septembre. Plus d'informations sur le site unnouveaumondeennormandie.com.

Tarifs : 7€ (normal), 4€ (6-16 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.