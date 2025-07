Côte d'Albâtre. Autour d'Etretat, les chevaux de la Garde républicaine veillent sur le littoral

Falaises, bord de routes, sentiers de randonnée, forêts… Depuis le mercredi 16 juillet, six chevaux du régiment de cavalerie de la Garde républicaine sillonnent le littoral de la côte d'Albâtre. "Avec eux, on peut aller partout, ce sont de vrais 4x4 à propulsion naturelle !" sourit Géraldine, l'une des deux membres du régiment de la Garde républicaine amenés à monter ces selles français.

Deux réservistes et deux gendarmes de Seine-Maritime complètent ce dispositif, le "poste à cheval" estival, activé chaque été sur ce territoire depuis 1997. Il vient en appui de la brigade de gendarmerie de Criquetot, pour des missions de sécurisation, de secours à personne et de prévention auprès des locaux et des touristes.

Les chevaux parisiens au vert en Normandie

"Pour les chevaux, ce sont six ou sept semaines 'au vert', et pour nous, cela change du quotidien à Paris où nous assurons des missions de sécurité publique et le protocole autour du président de la République. On se rapproche du travail en gendarmerie départementale et c'est intéressant", poursuit la militaire. Le cheval permet une approche plus douce auprès de la population. "Le contact est plus facile, les gens sont attirés par l'animal."

Les chevaux rayonnent sur les communes côtières, de Saint-Jouin-Bruneval à Vattetot-sur-Mer, en passant, bien sûr, par Etretat, visitée par 1,5 million de touristes chaque année. "Ces patrouilles équestres sont en cohérence avec la prévention menée sur ces espaces naturels, où l'on vise à interdire les véhicules motorisés, comme sur la valleuse d'Antifer, la valleuse du Fourquet. Je trouve ça très positif", salue Cyriaque Lethuillier, maire de La Poterie, qui souligne aussi "le prestige d'avoir les chevaux de la Garde Républicaine sur ce territoire, fréquenté par des voyageurs du monde entier".