Étretat. Un parking relais et des navettes gratuites pour le week-end de l'Ascension

Voilà de quoi désengorger, en partie, les rues d'Etretat, village toujours très fréquenté à l'occasion du pont de l'Ascension. Du jeudi 29 mai au samedi 31 mai, des navettes gratuites seront mises en place entre la commune voisine des Loges et Etretat, au départ d'un parking temporaire gratuit, mis à disposition par la commune des Loges, route de Gonneville.

Toutes les 40 minutes

Les navettes partiront de ce terrain toutes les 40 minutes, dès 9h jeudi 29 mai (pour la bénédiction de la mer) et à partir de 10h30 vendredi 30 et samedi 31 mai. Elles déposeront les voyageurs au niveau du parking du Grand-Val (rue Guy de Maupassant) à Etretat. C'est aussi sur ce parking que l'on pourra reprendre les navettes pour retrouver sa voiture aux Loges.

Le parking sera accessible route de Gonneville.

Ce dispositif, déjà expérimenté à l'occasion du passage du relais de la flamme olympique en 2024, permettra notamment de profiter plus facilement de la fête foraine et des fêtes de la mer, à Etretat. L'initiative est mise en place par les communes des Loges, d'Etretat, Benouville, Bordeaux-Saint-Clair, Le Tilleul et La Poterie-Cap-d'Antifer, avec l'appui du syndicat mixte Grand Site Falaises d'Etretat Côte d'Albâtre pour le financement des navettes.

Par ailleurs, la brigade de gardes-champêtres mutualisée entre ces six communes mènera des actions de sensibilisation et de prévention pendant tout le week-end.

En 2024, Etretat a enregistré près de 1,5 million de visiteurs, selon l'office de tourisme.