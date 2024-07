Étretat. Un week-end de fête pour célébrer la flamme olympique

Cela promet de très belles images : Etretat, perle de la côte d'Albâtre, recevra la flamme olympique, vendredi 5 juillet. A cette occasion, de nombreuses animations vont ponctuer le week-end, avant et après le passage de la torche.

Où voir la flamme ?

A Etretat, il s'agira d'un court relais, à l'image de celui qui a été mis en place au Mont-Saint-Michel. A 16h14 précises, la flamme quittera la Chambre des demoiselles, sur la falaise d'Aval, dans les mains du judoka David Douillet, double médaillé olympique. Il la remettra à la championne de patinage artistique Sarah Abitbol, qui elle-même la confiera à la journaliste sportive Marie-Christelle Maury. Le relais se terminera au niveau de la place Général de Gaulle (parking de la plage).

Le parcours de la flamme à Etretat. La falaise d'Aval sera entièrement inaccessible.

Attention, la falaise d'Aval sera interdite d'accès dans son intégralité, depuis la commune du Tilleul (Valleuse d'Antifer), ainsi que le golf. L'accès à la falaise d'Amont et à la promenade du Perrey (devant la plage) reste libre.

Un village d'animations

Malgré ce sprint de la flamme olympique, la fête battra son plein pendant deux jours. Un village d'animations sera implanté place de Gaulle, avec des démonstrations et initiations d'escrime, boxe, judo, zumba, yoga, football… On pourra aussi faire des baptêmes de voile.

Le programme du village d'animations.

Le soir, place à la musique avec un festival organisé avec Tambour Battant. Vendredi 5 juillet : OFS (17h30), Kaddy and the Keys (19h), François Premiers (20h30), La chute de la baleine (22h). Samedi 6 juillet : ateliers Tambour Battant (14h), Ellie (16h), Souffle celtic et Shenanigans (17h30), Neighbours (19h), City Kids (20h30), Claire (22h), Willo + Sudocue (23h30). L'Etretatais d'adoption, Pete Doherty, pourrait bien également passer en voisin…

La fête se poursuivra même jusqu'à dimanche 7 juillet avec la course de garçons de café donnée à 11 heures, sur le Perrey, animée par une batucada.