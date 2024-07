Seine-Maritime. Stars, athlètes, bénévoles, anonymes… Qui portera la flamme olympique ?

Après le Calvados et la Manche, la flamme olympique est attendue en Seine-Maritime, vendredi 5 juillet. A J-3 de l'événement, les organisateurs ont dévoilé les noms des 126 relayeurs qui vont se succéder à Rouen, Jumièges, Yvetot, Dieppe, Mirville, Etretat et Le Havre… Parmi eux, des personnalités bien connues du grand public, mais aussi des anonymes.

De grands sportifs

Le plus connu des relayeurs seinomarins est sans nul doute le judoka David Douillet, médaillé d'or à Sydney en 2000. L'ancien ministre des Sports aura l'honneur de porter la flamme sur la falaise d'Aval, à Etretat. Il passera la torche à Sarah Abitbol, championne de patinage artistique qui avait dénoncé en 2020 les violences sexuelles qu'elle avait subies par son entraîneur, dans sa jeunesse. Sans surprise, c'est à Dieppe, dans sa ville, que la danseuse Fauve Hautot, bien connue des téléspectateurs de Danse avec les stars, portera la flamme. A Mirville, chez Pierre de Coubertin, c'est la basketteuse Sandrine Gruda, médaillée de bronze à Tokyo, qui participera au relais. Alexis Hanquinquant, champion paralympique en titre en paratriathlon, portera la flamme à Yvetot, sur ses terres. Le skipper Charlie Dalin, originaire du Havre, fera le déplacement depuis sa Bretagne d'adoption pour vivre ce grand moment dans la cité océane.

Charlie Dalin s'est porté candidat pour porter la flamme dans sa ville d'origine, Le Havre, à quelques mois du départ du Vendée Globe.

D'anciens champions

Le marin remettra la flamme au sous-préfet du Havre, Gilles Quénéhervé, médaillé de bronze en relais 4x100m aux JO de Séoul, en 1988. Toujours au Havre, la badiste Christelle Mol sera capitaine du relais collectif du badminton, entourée de 23 autres pratiquants de cette discipline, venus de toute la Normandie. Après avoir assuré la sécurité lors du passage de la flamme au Mont-Saint-Michel en tant que gendarme, le nageur Hugues Duboscq escortera le flambeau rue de Paris. Le Dieppois Jean-Paul Villain, champion de 3 000m steeple dans les années soixante-dix, récupérera la flamme des mains de Fauve Hautot. Un peu plus tard, c'est Nadine Mayeux, double championne du monde de tir à l'arc dans les années quatre-vingt-dix, qui la portera, quai du Hable. A Rouen, on verra l'ancienne gymnaste Chantal Nallet, qui a participé aux JO de Montréal en 1976.

Christelle Mol, championne de badminton, a participé aux JO de Barcelone en 1992. Elle sera capitaine du relais collectif.

Des personnalités du sport normand

A Rouen, la perchiste Elise Russis portera la flamme près de l'hôtel du département. Elle y côtoiera Valérie Fourneyron, ancienne ministre des Sports. Le pongiste Florian Merrien, quadruple médaillé paralympique, aura quant à lui l'honneur de porter la flamme rue Jeanne d'Arc. Le boxeur Alfousseynou Kamara, sacré champion du monde (- 80kg) en janvier dernier, sera au rendez-vous au Havre, tout comme la capitaine du HAC Handball, Marina Pantic. La pentathlète cauchoise Léonie Cambours et le marcheur Kévin Campion, qui ne sont pas parvenus à se qualifier pour Paris 2024, seront respectivement éclaireurs à Yvetot et Dieppe.

Elise Russis de Sotteville portera la flamme à Rouen. - Edeline

Des figures des assos sportives

Ancien rugbyman et désormais salarié du Rouen Normandy Rugby, Alexandre Lelarge fera partie des porteurs à Rouen, tout comme Bruno Correa, coordinateur général au Rouen Sapins FC. Au Havre, deux chevilles ouvrières du football se relaieront le long du port de plaisance, au Havre : Olivia Detivelle, bénévole au HAC, et le docker Sébastien Dumetz, président du RCPH.

Sébastien Dumetz, du RCPH et Olivia Detivelle, du HAC, sont deux figures du football havrais.

Des entrepreneurs locaux

C'est évidemment à Dieppe que le pêcheur et restaurateur Stéphane Novick, fondateur des cafés sports Novick's Stadium, portera la flamme. Léa Got, cofondatrice de la société Hipli, qui propose des colis réutilisables, sera relayeuse devant l'hôtel de ville du Havre, quelques minutes avant Sylvain Gouffier, triathlète et fondateur de DIMOé. Par ailleurs, le monde de l'entreprise sera aussi représenté par des salariés de Sanofi, CMA-CGM, La Poste ou encore Orange.

La rameuse Margaux Bailleul allumera le chaudron Ce sera une maigre consolation, quelques jours après la désillusion de ne pas avoir été retenue pour les Jeux de Paris. La rameuse Margaux Bailleul, licenciée à la Société havraise d'aviron, aura l'honneur d'embraser le chaudron à l'issue de cette 49e étape du relais de la flamme. Le site de célébration sera implanté sur l'esplanade Nelson Mandela, près de la catène de conteneurs. Tout un symbole pour la championne d'aviron, soutenue par Le Havre Seine Métropole dans sa progression sportive. Un temps pressenti, Mike De Almeida, de l'association nationale Entourage, sera finalement l'avant-dernier relayeur.

Le handicap à l'honneur

Des para-athlètes participeront au relais. Outre Alexis Hanquinquant et Florian Merrien déjà cités, la rameuse Clémence Wattecamps se fait une joie de porter la flamme au Havre. L'éducateur Gaëtan Tafforeau, membre de l'équipe de France de handball fauteuil, a été sélectionné pour Rouen, tout comme Pierre Longuemare, fer de lance du rugby fauteuil à Dieppe. On notera aussi la participation du coureur et tennisman Jacques Blanchet, handicapé mental, qui représentera le centre Axed de Bois-Guillaume. Fabrice Prokopczyk, fondateur de l'association Run et Asthme, prendra part au relais au Havre, tout comme Gaël Rivière, pratiquant de cécifoot.

A 39 ans, Florian Merrien va participer à ses cinquièmes Jeux olympiques à Paris cet été.

Des acteurs sociaux

De nombreuses associations normandes seront représentées à travers les éclaireurs. A Rouen, les enfants autistes et porteurs de trisomie 21 seront représentés par Aurelia Montalan Baudinet, présidente de l'Association des familles d'enfants extraordinaires et Rachel Pinchon-Restiau, fondatrice de l'association Un chromosome d'amour en plus. On y verra aussi Mathilde Castres, de l'association Sine Qua Non, qui promeut l'égalité entre hommes et femmes dans l'espace public. Au Havre, Véronique Schoentjes-Ollivier, présidente du Café de l'avenir, participera à l'événement quai Georges V, tout comme Mike de Almeida, ancien SDF qui a retrouvé un emploi grâce à l'association Entourage. Lucie Navinel, du CCAS, qui travaille notamment à la Maison des aidants, sera aussi de la partie.

Lucie Navinel, chargée de mission soutien aux aidants au CCAS du Havre, portera la flamme vendredi 5 juillet.

Artiste, influenceuse, journaliste…

Camille Stengel, danseuse et influenceuse, portera la flamme au Havre, tout comme le violoncelliste natif de Rouen, Rémi Carlon. Les téléspectateurs de Stade 2 et Tout le sport reconnaîtront peut-être la journaliste Marie-Christelle Maury saisir la torche des mains de Sarah Abitbol, à Etretat. A Mirville, demeure de jeunesse de Pierre de Coubertin, c'est l'un des arrières petits-neveux de l'inventeur des JO modernes, Thibaut de Navacelle de Coubertin, qui pénétrera avec la flamme dans la cour du château. Enfin, l'un des plus jeunes éclaireurs de cette étape devrait être Baptiste Kitorogoff-Fournier, un habitant de Flocques âgé de 17 ans.

Camille Stengel s'est fait connaître avec ses chorégraphies endiablées sur les réseaux sociaux.