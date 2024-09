Paris 2024. Après Rouen, le champion Alexis Hanquinquant bientôt célébré à Yvetot

Impossible de le rater quand on habite à Yvetot. A pied ou à vélo, le champion paralympique s'entraîne régulièrement sur les routes communales. Samedi 28 septembre, il sera de retour dans sa ville pour célébrer avec les habitants son deuxième titre paralympique, décroché lundi 2 septembre à Paris.

Dans sa catégorie (PTS4), le paratriathlète avait survolé la compétition, prenant la tête de la course dès sa sortie de la Seine après les 750 mètres de natation. A vélo puis à pied, le Cauchois avait ensuite creusé l'écart avec ses concurrents. Une performance suivie par les Yvetotais sur écran géant.

Une grande parade à 15 heures

Le double champion paralympique, également six fois champion du monde et six fois champion d'Europe, sera donc honoré samedi 28 septembre, avec un accueil à 14 heures en mairie par le conseil municipal puis avec une parade, à 15 heures, depuis l'hôtel de ville jusqu'à la plaine des sports. Les habitants sont invités à y participer. A 16 heures, une fresque sur le thème des Jeux olympiques sera inaugurée au gymnase Paul Vatine. La journée se clôturera par une célébration en musique, ouverte à tous, dans le gymnase Profit, à partir de 16h30.