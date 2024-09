Triathlon. Il est imbattable : le Normand Alexis Hanquinquant champion paralympique pour la deuxième fois !

Deuxième titre paralympique pour Alexis Hanquinquant, qui s'est imposé à Paris ce lundi 2 septembre 2024. Le para-triathlète, natif d'Yvetot, a largement dominé la course en catégorie PTS4. Après avoir terminé la partie natation en tête, Alexis s'est envolé sur la partie cyclisme avec plus de deux minutes sur son poursuivant. Une avance qui a permis au porte-drapeau de la délégation française de contrôler la course à pied et de lever les bras, accompagné d'un drapeau tricolore, en 58 minutes. Quelle performance !