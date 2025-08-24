Le Havre. Renversé par une voiture, un piéton de 27 ans entre la vie et la mort

Le choc a été violent. Un homme de 27 ans a été percuté par une voiture dans le centre-ville du Havre, rue Anatole-France, samedi 23 août 2025 vers 18h. Pompiers et Samu sont intervenus pour lui porter secours.

Evacuée par l'hélicoptère Dragon 76

La victime a été évacuée médicalisée par l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile vers le CHU de Rouen, considérée comme grièvement blessée. Les secours précisent que son pronostic vital était engagé au moment du transport.

Une enquête doit permettre de faire la lumière sur les circonstances de ce choc.