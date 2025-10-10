En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
Le Havre. Ivres sur une trottinette, ils provoquent un accident et abîment une voiture garée

Sécurité. Vendredi 10 octobre, deux jeunes sur une trottinette ont chuté et accidenté un véhicule en stationnement au Havre. Ils étaient ivres et sous stupéfiants pour le pilote.

Publié le 10/10/2025 à 14h10 - Par Gilles Anthoine
Trop ivres, ils chutent en trottinette en endommageant une voiture en stationnement. Le pilote était aussi sous méthamphétamines. - Illustration

L'usage de la trottinette est pourtant interdit à deux. Vendredi 10 octobre peu avant 2h30, les pompiers et la police sont appelés pour intervenir place du Chillou au Havre pour un accident de trottinette. Sur place, deux personnes sont à terre. Il s'agit d'un homme de 25 ans et d'une adolescente de 17 ans. Ils ne sont pas blessés mais la jeune fille sera tout de même transportée vers l'hôpital Monod.

A lire aussi. Pays de Caux. Un homme de 25 ans trouve la mort dans un face-à-face entre deux voitures

Une voiture endommagée

Les policiers constatent rapidement que les deux personnes sont ivres. Ils tiennent des propos incohérents et ont du mal à marcher. Dans leur chute, ils ont endommagé une voiture en stationnement.

L'homme de 25 ans, le pilote, est ramené au commissariat. Il est très fortement alcoolisé, 2,44 grammes d'alcool par litre de sang. Il est aussi positif aux méthamphétamines.

