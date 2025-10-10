Le Havre. Ivres sur une trottinette, ils provoquent un accident et abîment une voiture garée

L'usage de la trottinette est pourtant interdit à deux. Vendredi 10 octobre peu avant 2h30, les pompiers et la police sont appelés pour intervenir place du Chillou au Havre pour un accident de trottinette. Sur place, deux personnes sont à terre. Il s'agit d'un homme de 25 ans et d'une adolescente de 17 ans. Ils ne sont pas blessés mais la jeune fille sera tout de même transportée vers l'hôpital Monod.

Une voiture endommagée

Les policiers constatent rapidement que les deux personnes sont ivres. Ils tiennent des propos incohérents et ont du mal à marcher. Dans leur chute, ils ont endommagé une voiture en stationnement.

L'homme de 25 ans, le pilote, est ramené au commissariat. Il est très fortement alcoolisé, 2,44 grammes d'alcool par litre de sang. Il est aussi positif aux méthamphétamines.