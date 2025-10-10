En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Pays de Caux. Un homme de 25 ans trouve la mort dans un face-à-face entre deux voitures

Sécurité. Deux voitures se sont percutées de plein fouet, vendredi 10 octobre, à Canville-les-Deux-Eglises. Un homme de 25 ans est mort. L'accident a également fait deux blessés légers.

Publié le 10/10/2025 à 09h50 - Par Gilles Anthoine
Pays de Caux. Un homme de 25 ans trouve la mort dans un face-à-face entre deux voitures
A la suite d'un face-à-face, un homme de 25 ans est mort. L'accident a fait aussi deux blessés légers. - Adobe Stock

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un terrible accident de la circulation s'est produit vendredi 10 octobre sur la RD89 à Canville-les-Deux-Eglises dans le pays de Caux. Deux voitures ont fait un face-à-face. Le choc a été violent et le bilan est lourd.

A lire aussi. Près d'Yvetot. Une adolescente de 16 ans perd la vie dans un accident au volant de sa voiturette

Un mort et deux blessés

Un homme de 25 ans est mort. L'accident a également fait deux blessés légers : un homme de 38 ans transporté à l'hôpital de Dieppe et une femme de 48 ans dirigée vers le CHU de Rouen.

L'intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et cinq engins.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Pays de Caux. Un homme de 25 ans trouve la mort dans un face-à-face entre deux voitures
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple