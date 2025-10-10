Pays de Caux. Un homme de 25 ans trouve la mort dans un face-à-face entre deux voitures

Un terrible accident de la circulation s'est produit vendredi 10 octobre sur la RD89 à Canville-les-Deux-Eglises dans le pays de Caux. Deux voitures ont fait un face-à-face. Le choc a été violent et le bilan est lourd.

Un mort et deux blessés

Un homme de 25 ans est mort. L'accident a également fait deux blessés légers : un homme de 38 ans transporté à l'hôpital de Dieppe et une femme de 48 ans dirigée vers le CHU de Rouen.

L'intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et cinq engins.