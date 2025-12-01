En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Près de Caen. Collision motocross contre camion : un jeune de 15 ans tué dans l'accident

Sécurité. Dramatique accident à Fontenay-le-Marmion, au sud de Caen, ce dimanche 30 novembre. Un jeune âgé de 15 ans est décédé alors qu'il circulait sur un deux-roues. L'engin est entré en collision avec un camion-benne.

Publié le 01/12/2025 à 11h45 - Par Lilian Fermin
Près de Caen. Collision motocross contre camion : un jeune de 15 ans tué dans l'accident
Un accident mortel impliquant une motocross a eu lieu à Fontenay-le-Marmion ce dimanche 30 novembre. - Illustration

Un accident mortel est survenu en fin de journée dimanche 30 novembre. Une motocross qui sortait d'un chemin et un camion-benne sont entrés en collision, à hauteur de Fontenay-le-Marmion, au sud de Caen.

Deux adolescents sur le deux-roues

Sur le deux-roues se trouvaient deux jeunes âgés de 15 et 16 ans. Si tous deux ont été transportés par les secours au CHU de Caen, le plus jeune, de 15 ans, est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital.

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour établir les circonstances de cet accident dramatique.

Près de Caen. Collision motocross contre camion : un jeune de 15 ans tué dans l'accident
