Près de Caen. Collision motocross contre camion : un jeune de 15 ans tué dans l'accident

Un accident mortel est survenu en fin de journée dimanche 30 novembre. Une motocross qui sortait d'un chemin et un camion-benne sont entrés en collision, à hauteur de Fontenay-le-Marmion, au sud de Caen.

Deux adolescents sur le deux-roues

Sur le deux-roues se trouvaient deux jeunes âgés de 15 et 16 ans. Si tous deux ont été transportés par les secours au CHU de Caen, le plus jeune, de 15 ans, est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital.

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour établir les circonstances de cet accident dramatique.