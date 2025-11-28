N'oubliez pas les paroles. "Je peux encore sauver mon mariage" : la maestro normande critique son mari puis tente de se rattraper

Revenue sur le plateau après la parenthèse des Masters 2025, Angélique avait déjà fait forte impression en s'emparant du micro d'argent début octobre. Venue tout droit du Calvados, la candidate s'était illustrée en remportant dès sa première participation la somme maximale de 20 000€, juste avant la pause liée au tournoi des champions.

Ce mardi 25 novembre, elle retrouvait le public avec deux victoires supplémentaires et une cagnotte déjà bien garnie. Nagui, fidèle à son humour, en a profité pour en apprendre un peu plus sur la nouvelle maestro.

Une vanne improvisée sur son mari… qui fait exploser le plateau

Tout part d'une simple question de Nagui. L'animateur évoque une candidate de la veille, dont le compagnon lui avait offert une crème anti-rides comme premier cadeau. Il demande alors à Angélique si son propre mari lui a déjà fait un présent "mal ciblé".

La réponse fuse, spontanée… et très maladroite : "Non… Je crois qu'il ne m'offre rien, en fait."

Rires immédiats dans le public, sourire surpris de Nagui… et Angélique qui comprend aussitôt qu'elle vient d'envoyer un tacle involontaire à son conjoint. L'animateur conclut avec humour : "Au moins, ça évite les erreurs !"

"Je peux sauver mon mariage" : Angélique tente un rattrapage tant bien que mal

Quelques chansons plus tard, lors d'une sélection intitulée "Sauvez Willy", la Normande trouve enfin l'occasion de corriger le tir.

Dans un clin d'œil impeccable, elle déclare : "Avant de sauver Willy, je peux sauver mon mariage. Il m'offre des cadeaux, hein ! C'était pour la blague."

Nagui, implacable mais hilare, lui répond du tac au tac : "Trop tard, trop tard, la vanne est passée."

Un échange qui a immédiatement conquis les téléspectateurs, ravis de découvrir une maestro naturelle, drôle et spontanée.

Son rêve grâce à N'oubliez pas les paroles : un tour du monde en famille

La veille, Angélique s'était déjà confiée sur l'utilisation de ses gains. Son projet est clair : organiser un tour du monde avec son futur mari et leurs enfants.

Une aventure familiale qu'elle espère financer grâce à ses performances dans l'émission.

Une candidate du Calvados bien partie pour marquer la saison

Arrivée dans N'oubliez pas les paroles le 3 octobre, Angélique semble réunir tous les ingrédients d'une maestro marquante :

une entrée fracassante à 20 000€

un humour spontané

une vraie complicité avec Nagui

et désormais… un moment cocasse autour d'un mari visiblement patient : la Normandie pourrait bien tenir sa nouvelle star du karaoké télévisé.