En ce moment The Dead dance (PI) Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

N'oubliez pas les paroles. "Je peux encore sauver mon mariage" : la maestro normande critique son mari puis tente de se rattraper

Société. Le 25 novembre 2025, l'épisode de N'oubliez pas les paroles, présenté par Nagui, a été marqué par une séquence inattendue : Angélique, nouvelle maestro originaire du Calvados en Normandie, a lâché une petite pique sur son mari… avant de tenter un rattrapage en direct. Une scène qui fait déjà réagir les fans de l'émission.

Publié le 28/11/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
N'oubliez pas les paroles. "Je peux encore sauver mon mariage" : la maestro normande critique son mari puis tente de se rattraper
Une Normande du Calvados choque puis se rattrape : sa blague sur son mari en direct dans N'oubliez pas les paroles amuse le public. - N'oubliez pas les paroles

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Revenue sur le plateau après la parenthèse des Masters 2025, Angélique avait déjà fait forte impression en s'emparant du micro d'argent début octobre. Venue tout droit du Calvados, la candidate s'était illustrée en remportant dès sa première participation la somme maximale de 20 000€, juste avant la pause liée au tournoi des champions.

Ce mardi 25 novembre, elle retrouvait le public avec deux victoires supplémentaires et une cagnotte déjà bien garnie. Nagui, fidèle à son humour, en a profité pour en apprendre un peu plus sur la nouvelle maestro.

Une vanne improvisée sur son mari… qui fait exploser le plateau

Tout part d'une simple question de Nagui. L'animateur évoque une candidate de la veille, dont le compagnon lui avait offert une crème anti-rides comme premier cadeau. Il demande alors à Angélique si son propre mari lui a déjà fait un présent "mal ciblé".

La réponse fuse, spontanée… et très maladroite : "Non… Je crois qu'il ne m'offre rien, en fait."

Rires immédiats dans le public, sourire surpris de Nagui… et Angélique qui comprend aussitôt qu'elle vient d'envoyer un tacle involontaire à son conjoint. L'animateur conclut avec humour : "Au moins, ça évite les erreurs !"

"Je peux sauver mon mariage" : Angélique tente un rattrapage tant bien que mal

Quelques chansons plus tard, lors d'une sélection intitulée "Sauvez Willy", la Normande trouve enfin l'occasion de corriger le tir.

Dans un clin d'œil impeccable, elle déclare : "Avant de sauver Willy, je peux sauver mon mariage. Il m'offre des cadeaux, hein ! C'était pour la blague."

Nagui, implacable mais hilare, lui répond du tac au tac : "Trop tard, trop tard, la vanne est passée."

Un échange qui a immédiatement conquis les téléspectateurs, ravis de découvrir une maestro naturelle, drôle et spontanée.

Son rêve grâce à N'oubliez pas les paroles : un tour du monde en famille

La veille, Angélique s'était déjà confiée sur l'utilisation de ses gains. Son projet est clair : organiser un tour du monde avec son futur mari et leurs enfants.

Une aventure familiale qu'elle espère financer grâce à ses performances dans l'émission.

Une candidate du Calvados bien partie pour marquer la saison

Arrivée dans N'oubliez pas les paroles le 3 octobre, Angélique semble réunir tous les ingrédients d'une maestro marquante :

  • une entrée fracassante à 20 000€
  • un humour spontané
  • une vraie complicité avec Nagui

et désormais… un moment cocasse autour d'un mari visiblement patient : la Normandie pourrait bien tenir sa nouvelle star du karaoké télévisé.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
N'oubliez pas les paroles. "Je peux encore sauver mon mariage" : la maestro normande critique son mari puis tente de se rattraper
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple