Insolite. Ils ont imaginé un parfum qui sent… une ville normande !

Oubliez les senteurs classiques. Ici, on parle d'un parfum qui raconte une histoire : celle de Honfleur, ville d'art et d'inspiration. Les créateurs de Honfleurissime ont voulu transformer l'atmosphère des ruelles pavées, des toits d'ardoise et du vieux bassin en une empreinte olfactive. Résultat : un parfum à la fois frais et chaleureux, pensé pour rappeler la douceur de vivre normande.

Un parfum unisexe aux notes surprenantes

Les amateurs de parfum retrouveront dans ce flacon des notes pétillantes d'agrumes (bergamote, citron, bigarade), de la menthe claire pour la fraîcheur, mais aussi un cœur floral subtil avec jasmin, petit grain et violette. La base se réchauffe avec des muscs blancs, bois ambrés et ambre gris, pour un rendu élégant et intemporel. Et le tout est "made in France".

Selon les créateurs c'est : "Un parfum né de la passion de ses créateurs pour Honfleur, avec l'idée de tisser des liens et des souvenirs impérissables entre les amoureux de la séduisante cité. C'est la création d'une empreinte olfactive intime prolongeant le charme et la palette des univers traversés à Honfleur."

Un design qui raconte la ville

Le flacon joue lui aussi la carte de la sobriété poétique : une ligne fine qui dessine les toits d'Honfleur à l'horizon, comme une esquisse minimaliste. Simple, mais efficace. Une manière discrète de rappeler la ville sans tomber dans le cliché.

Après Honfleur, bientôt… "Isignyssime" ?

Cette création pourrait bien lancer une tendance. Après tout, pourquoi ne pas imaginer un parfum inspiré d'autres villes normandes ? Un Isignyssime aux notes de caramel et de crème, un Camembertissime pour les plus téméraires, ou encore un Granvillissime à l'air marin ? La Normandie n'a pas fini d'inspirer les nez créatifs.