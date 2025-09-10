En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Ils ont imaginé un parfum qui sent… une ville normande !

Insolite. Un parfum insolite a vu le jour en Normandie : une eau de toilette inspirée d'un petit village emblématique ! Entre agrumes, fleurs et notes boisées, ce parfum unisexe entend capturer l'âme de la cité portuaire la plus romantique de Normandie.

Publié le 10/09/2025 à 17h25 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Ils ont imaginé un parfum qui sent… une ville normande !
Et si une ville normande pouvait avoir sa propre odeur ? - Honfleurissime

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Oubliez les senteurs classiques. Ici, on parle d'un parfum qui raconte une histoire : celle de Honfleur, ville d'art et d'inspiration. Les créateurs de Honfleurissime ont voulu transformer l'atmosphère des ruelles pavées, des toits d'ardoise et du vieux bassin en une empreinte olfactive. Résultat : un parfum à la fois frais et chaleureux, pensé pour rappeler la douceur de vivre normande.

Un parfum unisexe aux notes surprenantes

Les amateurs de parfum retrouveront dans ce flacon des notes pétillantes d'agrumes (bergamote, citron, bigarade), de la menthe claire pour la fraîcheur, mais aussi un cœur floral subtil avec jasmin, petit grain et violette. La base se réchauffe avec des muscs blancs, bois ambrés et ambre gris, pour un rendu élégant et intemporel. Et le tout est "made in France".

Selon les créateurs c'est : "Un parfum né de la passion de ses créateurs pour Honfleur, avec l'idée de tisser des liens et des souvenirs impérissables entre les amoureux de la séduisante cité. C'est la création d'une empreinte olfactive intime prolongeant le charme et la palette des univers traversés à Honfleur."

Un design qui raconte la ville

Le flacon joue lui aussi la carte de la sobriété poétique : une ligne fine qui dessine les toits d'Honfleur à l'horizon, comme une esquisse minimaliste. Simple, mais efficace. Une manière discrète de rappeler la ville sans tomber dans le cliché.

Après Honfleur, bientôt… "Isignyssime" ?

Cette création pourrait bien lancer une tendance. Après tout, pourquoi ne pas imaginer un parfum inspiré d'autres villes normandes ? Un Isignyssime aux notes de caramel et de crème, un Camembertissime pour les plus téméraires, ou encore un Granvillissime à l'air marin ? La Normandie n'a pas fini d'inspirer les nez créatifs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. Ils ont imaginé un parfum qui sent… une ville normande !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple